ČASLAV RISTIĆ OBJAŠNJAVA ZAŠTO NEKI ZLOČINI ZAUVEK OSTANU MISTERIJA: Savršen zločin ne postoji, postoji samo loše urađena istraga

Časlav Ristić, forenzičar i radnik MUP u penziji, koji je skoro 20 godina rešavao najteža krivična dela, za Kurir objašnjava kako je moguće da neki zločini zauvek ostanu misterija.

- Savršen zločin ne postoji, postoji samo loše urađena istraga, zbog čega se neka zlodela nikada neće ni rešiti - kaže Ristić i nastavlja:

foto: Kurir

Savršen zločin

- Teorija o savršenom zločinu je zabluda, jer imamo, na primer, likvidacije koje su izvršene pre 15 godina, gde od tragova imamo samo zapaljen automobil i oružje, ali nemamo kamere, nemamo svedoka, kao ni neke biološke tragove ili otiske, pa taj zločin ostaje nerešen ne zbog savršeno isplaniranog ubistva nego zbog nedostatka dokaza. Naš sagovornik ističe i da je dobra stvar to što istražitelji formiraju bazu podataka, u kojoj se nalaze svi dokazi.

foto: Nemanja Nikolić

- Ako se neko krivično delo ne reši odmah, ne znači da neće u nekom narednom periodu, jer ako taj počinilac opet napravi krivično delo, njegovi podaci su već u bazi. Takođe, ukoliko neki biološki dokaz ostane na mestu zločina, u vidu dlake, sperme, traga krvi, urina, i takve stvari su nakon 15-20 godina isto upotrebljive i mogu da nam otkriju zločinca - priča forenzičar i naglašava da je danas znatno lakše prikupiti tragove na samom mestu zločina, uporediti ih međusobno, ali i sa drugim dokazima, a samim tim je znatno jednostavnije i uhvatiti počinioca.

foto: Nemanja Nikolić

- Postoji savremena tehnologija pomoću koje se skupljaju svi dokazi. Od velike koristi je i DNK analiza, koja je počela da se koristi 2000. godine - kaže Ristić i dodaje da je pre dve decenije bilo dosta teže rešavati krivična dela.

Rešili slučaj posle 25 godina

S druge strane, Ristić kaže da se dešava i da istražitelji sada reše zločin počinjen devedesetih godina.

- Nedavno je policija uhapsila čoveka i, kada su uporedili njegove otiske sa otiscima iz baze, došlo se do toga da je on ubio starca u stanu 1996. Tada je deda ugušen jastukom, a stan mu je opljačkan. Na mestu zločina nađeni su otisci prstiju počinioca i on je nedavno, posle 25 godina, otkriven - objašnjava Ristić.

