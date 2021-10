MAJKA FILIPA KOJI SE ZAPALIO U BANJIČKOJ ŠUMI: Otkrila misteriju nađenih karata na grobu mladića, sumnja se da je umešana sekta

Smrt Filipa Stevanovića (27) koji se navodno sam polio benzinom i zapalio u Banjičkoj šumi u Beogradu potresla je javnost, a ovaj slučaj obavijen je crnim velom misterije od samog početka. U prvi mah se pričalo da je iza njegove smrti neka sekta, potom da je sa njim bilo još osoba koje su ga naterale da to uradi, kao i to da ga je neko ubio.

Niz neobičnih događaja na njegovoj sahrani podstakli su sumnje da u ovom slučaju ima "nešto više" od samoubistva.

Filip je tog kobnog 23. septembra umesto da ode na voz, otišao u Banjičku šumu. U 17 časova je pozvao policiju, a potom i Hitnu pomoć. Razgovor sa Hitnom trajao je više od 4 minuta. Potom je ponovo pozvao policiju, a onda je policija pozvala njegove roditelje, Zorana Stevanovića i Dragicu Tomić. Iz MUP-a su, kako oni kažu, pitali: "Da li vaš sin nas zaje*ava", jer su primili poziv da je u šumi i da se zapalio.

Policija prvi put nije uspela da pronađe Filipa, ali su ga drug i drugarica odmah pronašli, što je probudilo sumnje.

Na sahrani su bili i pomenuti drug, ali i drugarica koja ga je pronašla u šumi. Majka kaže da je sahranu neko snimao.

- Na grobu mog sina nađene su karte, ali to nisu tarot karte, kao što su pisali svi, to su karte za društvene igre, "jubijo" karte. To mu je možda ostavio neko od drugova kod krsta. Pisali su da iza svega stoji neka sekta... Ne znam stvarno šta da kažem, ja to prvi put čujem. Ono je bilo strašno je to što je neko iz daljine snimao sahranu - kaže majka kroz suze.

Kako je njegova majka ispričala Filipova dva druga počinila su samoubistvo u poslednje dve godine i obojica su išli u Matematičku školu, ali da su obojica imali probleme, jedan finansijske, drugi poslovne.

