KRIJUMČARILI SKUPE GRAFIČKE KARTICE: Na Horgoš stigao BMW sa nemačkim registracijama, carinicima rekli da imaju SAMO LIČNE STVARI

Carinici su u saradnji sa policijom 10. oktobra 2021. godine na prelazu Horgoš uspeli da spreče još jedan pokušaj krijumčarenja skupih grafičkih kartica koje su putnici pokušali bez prijavljivanja da prenesu preko granice. .

Čini se da krijumčarenje vrednih grafičkih kartica postaje svojevrstan trend, jer se pored računara i računarske opreme, ove kartice sve češće sreću u carinskim prekršajima.

Tako je bilo i juče na Horgošu, kada je na ulaz tog prelaza pristigao ''BMW X3'' nemačkih registarskih oznaka kojim su 53-godišnji bugarski državljanin i njegova saputnica putovali iz Nemačke ka Bugarskoj.

Na pitanje carinika da li imaju nešto da prijave, oboje su rekli da sa sobom nose samo lične stvari.

Međutim, detaljnim pregledom automobila u prtljažniku je u torbi koja se nalazila između dva kofera pronađeno četiri grafičke kartice čija je vrednost procenjena na gotovo 11.000 evra.

Reč je o grafičkim karticama marke ''Geforce'' od kojih najskuplja košta preko 400.000 dinara.

Bez obzira na to što je vozač tvrdio da roba nije njegova, već da ga je šef zamolio da mu ove uređaje preveze do Bugarske, putnici treba da znaju da su oni odgovorni za sve stvari koje nose sa sobom, pa i za one koje su primili na prevoz.

Kako vrednost neprijavljenih kartica prelazi 1/3 vrednosti automobila kojim je su one prevožene, i vozilo je privremeno zadržano.

