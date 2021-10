POČELO SUĐENJE VOZAČU KOJI JE USMRTIO MLADU JOVANU PETKOVIĆ IZ ŽITORAĐE: Ponovo priznao krivično delo, evo šta je veštak rekao

Suđenje Mladenu Gigiću (20) koji je na raskrsnici 21. novembra prošle godine u 00.25 sati usmrtio arhitekticu Jovanu Petković (25) iz sela Žitorađa kod Vladičinog Hana, na niškom Bulevaru Nemanjića, počelo je ponovo zbog promene članova sudskog veća.

On je danas došao od kuće gde je puišten da boravi uz nošenje elektronske nanogice i odmah na početku ponovnog procesa, još jednom je priznao da je učinio krivično delo zbog koga je nakon osam dana od saobraćajne nesreće, preminula mlada arhitektica u Kliničkom centru u Nišu.

Na današnjem suđenju svedočila je sudski veštak Tatjana Milenković koja je radila poseban psihološki test nakon tri meseca od nesreće.

- Test inteligencije je pokazao da je njegov IQ 81 što je nešto ispod proseka za to doba starosti. On nije u potpunosti sazreo i može se reći da je u dobu kasne adolescencije - rekla je veštakinja između ostalog.

Na suđenju je izrečen i jedan detalj, a to je da je crevo za dovod ulja u kočioni cilindar bilo zasečeno. Gigićev advokat, Zelen, je pokušavao da kroz pitanja veštaku mašinske struke, Draganu Markoviću, dokuči koliko je funkcionisala papučica kočnice te noći. Zelen je na kraju rekao da veštak odgovara subjektivno i neobjektivno.

- Slikao sam tu zasekotinu creva koja se sastoji od tri sloja. Crevo nije skroz isečeno već je zasečeno, a moguće je da je to učinio neki nesavesni građanin, ali za sada mogu da kažem da je to mehaničko oštećenje. Ovaj tip automobila ima dvokružni sistem kočenja tako da je moglo da se ukoči i ručnom odnosno parkirnom kočnicom. Ukoliko se kroz to crevio izgubi 50 odsto ulja, šanse za kočenje su isto 50 odsto - rekao je Marković.

Gigić je sve vreme današnjeg suđenja mirno sedeo i pratio proces. Miljan Petković, rođeni brat poginule Jovane nedavno je propratio odluku da Gigić bude pušten uz nanogicu.

- Ova odluka suda podstiče punoletne i maloletne osobe da se bahate na ulicama, da slobodno mogu da krše zakon i da se alkoholišu jer posle zločina dobiće kućnio pritvor i uživaće. Zato mislim da je ovo skandalozno i pozivam narod da otvori oči, da se podignu ljudi jer nikome ne bi poželeo da se nađe u ovakvoj situaciji, a ako se nekome to desi biće kasno. Znači dečko će da dobije kućni pritvor, uživaće, a moja sestra...ništa - rekao je Jovanin brat Miljan vidno potresen gde je suzdržavao suze.

Jovana je te noći odvezla drugaricu, bila je na raskrsnici kada se uključilo zeleno svetlo na semaforu.

Ona je krenula iz Ulice Pariske komune kada se Gigić svojim "Golf 5", uz 1,38 promila alkohola u krvi, zakucao u njen BMW, a nakon toga je ona preminula u bolnici osam dana kasnije od brojnih povreda.

