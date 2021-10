UBISTVO SALETA MUTAVOG ZBLIŽILO DIJANU I BELIVUKA: Tada je počeo njihov uspon, a onda je usledio totalni pad! 5 GODINA OD UBISTVA

Aleksandar Stanković (29), zvani Sale Mutavi, vođa Partizanovih navijača i jedan od najboljih prijatelja Veljka Belivuka, ubijen je pre tačno 5 godina.

- Stankovićeva smrt, da li u zajedničkoj boli ili interesu, zbližila je njegovog prijatelja Velju Nevolju i bivšu državnu sekretarkau u MUP Srbije Dijanu Hrkalović, koja je tada bila na vrhuncu moći - podseća sagovornik Kurira kako je počeo uspon jednog od najmoćnijih kriminalnih klanova u regionu, koji je razbijen u januaru ove godine.

Šutirala čaure

Stanković je, podsetimo, ubijen posle izlaska iz teretane u Bačvanskoj ulici u Beogradu. Seo je u auto, a napadač, koji do danas nije uhapšen, istrčao je iz mraka i ispalio 60 metaka iz "kalašnjikova". Iako je imao pancir, on ga nije sačuvao jer su mu ubice pucale direktno u glavu.

U januaru 2020. u restoranu u Atini ubijeni su vođa "škaljaraca" Igor Dedović i njegov blizak saradnik Stevan Stamatović. Stamatovića su, navodno, ljudi bliski Stankoviću dovodili u vezu s njegovom likvidacijom. - Navodno je motiv za ubistvo u Atini bila likvidacija Stankovića i to što je Stamatović bio označen kao mogući izvršilac - kaže izvor.

Navodno, na mesto pucnjave tada je došla i Hrkalovićeva, a očevici su ispričali da je plakala, šutirala auto i zaklinjala se da će pronaći onog ko je to uradio. - Dijana Hrkalović bila je veoma bliska ubijenom, navodno je trebalo čak da mu bude i kuma na venčanju. U to vreme bila je na vrhuncu moći u MUP. Istragu je vodio inspektor Dejan Jović, koji je nedavno preminuo - dodaje naš sagovornik.

Inače, otac pokojnog inspektora za portal 24sedam.rs nedavno je preneo reči sina, koji mu je ispričao šta se dešavalo u njegovoj kancelariji posle ubistva Stankovića.

- Kada je toj ženi, Hrkalovićevoj, za koju je moj sin govorio da nije normalna, doneo čaure, ona ih je šutirala po kancelariji. Tog dana svađali su se do ponoći, jer je, verovatno, htela da sve to uništi - rekao je u razgovoru za portal Vukosav Jović, otac preminulog inspektora, otkrivajući da je tada počeo progon njegovog sina u policiji.

Sumnjiva smrt

Samoubistvo u zatvoru uoči godišnjice

"Škaljarac" Saša Vidović ubio se u ćeliji KPZ Foča prošle godine na godišnjicu ubistva Aleksandra Stankovića. Kako su mediji pisali, Vidović se obesio o kvaku, a posle su navodno otkrivene šifrovane komunikacije Belivukovih ljudi na osnovu kojih su zaključili da je Vidović bio nateran da se ubije, jer je to bio jedini način da prežive njegovi najmiliji. - "Stigla mu je poruka... Poslali smo mu tri adrese i imena komšija... Sada sve zna, Bosna nije daleko...", piše u jednoj poruci. Na pitanje "da li će mentol da shvati da ćemo da ih rešimo", prvi glas odgovara: "Zna, zna, poruku mu je potvrdio i ..., koji tamo leži u istom paviljonu" - otkrili su ranije izvori. Navodno, dat mu je rok da se ubije do četvrte godišnjice ubistva Stankovića, što je on i učinio.