OSUĐEN VOZAČ ŠLEPERA ZBOG SMRTI PETORICE KRAGUJEVČANA: Izazvao kobnu saobraćajnu nesreću kod Donje Trnave, robijaće 7 godina

Goran Blagojević (48) iz Kraljeva osuđen je danas u niškom Osnovnom sudu na sedam godina zatvora jer je za volanom šlepera "Scania" 29. novembra 2019. godine skrenuo sa svoje u zaustavnu traku, udario kombi sa radnicima i usmrtio petoricu Kragujevčana..

Ova ogromna tragedija dogodila se na putu Beograd Niš u visini sela Donja Trnava. U optužnom predlogu se navodi da nije smeo da vozi zaustavnom trakom jer ona služi isključivo za zaustavljanje.

Blagojević je profesionalni vozač, otac dvoje dece koji 11 godina pre toga nije imao ni saobraćajnu nezgodu. On ranije prilikom pojavljivanja na sudu izrazi svoje žaljenje.

- Ne daj bože sve to nikome. Ne znam kako se dogodilo da pređem u zaustavnu traku. Bio sam odmoran, kamion je bio ispravan, ali do udara u kombi, ja njih nisam video. Od tog dana do danas, i danju i noću se pitam, kako se to dogodilo? Telefon jesam koristio pre toga preko slušalica, ali tada u vreme udara nisam razgovarao, nisam ništa učinio da bi mi odvratilo pažnju. Pre udesa, jedan automobil me je preticao i ja sam otišao malo u desno i mislim da je to doprinelo događaju. Crveni trokut sigurno nije bio ispred kombija jer bi ga udario - rekao je Blagojević potvrdivši da je vozio uz pomoć tempomata koji je bio montiran da kamion ide 52 kilometara na sat - rekao je on ranije na sudu.

Na licu mesta poginuli su zet i šurak, Ljubiša (40) i Srđan (34), kao i Žikica Veličković iz Rače Kragujevačke kome je to bio prvi radni dan na poslu. Kasnije su u niškoj bolnici povredama podlegli Boris Stanojević i Dejan Ristić. Oni su išli na jug Srbije da bi završili ugovoreni posao, ali ih je zadesila zla sudbina.

(Kurir.rs/M. S.)