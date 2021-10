BIZARNO, SILOVAO DEVOJKU PA SE ONDA VENČALI: Nastavlja se burno suđenje u Nišu! Napasnika izbo OTAC ŽRTVE

Ponavlja se suđenje Nišliji za silovanje bivše devojke koju je nakon toga oženio.

Apelacioni sud u Nišu ukinuo je i vratio na ponovno razmatranje presudu kojom je N. R. (25) iz niškog sela Donje Međurovo bio osuđen na sedam i po godina zatvora zbog silovanja bivše devojke koju je u međuvremenu oženio.

Apelacioni sud u Nišu, kako je potvrđeno, kao razlog za ukidanje presude naveo je to što na prvostepenom suđenju nisu utvrđene neke odlučne činjenice "sa izvesnošću potrebnom za osudu okrivljenog", zbog čega će se suđenje, koje je bil, inače, zatvoreno za javnost, ponoviti.

Slučaj je u martu prošle godine privukao veliku pažnju niške javnosti, kako zbog činjenice da je N.R. sin viđenijeg niškog trgovca, tako i zbog toga što ga je Č.N. (51) iz Trupala, otac tada bivše devojke a sadašnje žene, izbo nožem, pošto mu je nekoliko dana nakon podnošenja prijave za silovanje razjareni mladić upao u kuću u Trupalu.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva N.R. je bio optužen da je počinio silovanje na naročito svirep i ponižavajući način. Njemu se stavlja na teret da se 7.marta prošle godine oko četiri časa iživljavao nad žrtvom, tada bivšom devojkom, u napadu ljubomore zbog poruka koje je video u njenom telefonu. On je optužen da je devojku prvo ošamario, više puta je udario rukama i kolenima po telu a nakon toga je prinudio na sodomiju, vređajući je neprekidno. Prema navodima optužnice, sve vreme joj je pretio rečima: "Što ne zoveš sada svoga tatu da te spasi, zapaliću vas, ubiću vas!"

No, na suđenju su i devojka, koju je N.R. u međuvremenu oženio, kao i njeni roditelji, povukli navode koji terete N.R., pravdajući da je sve što se desilo, posledica nesporazuma koji je u međuvremenu izglađen, i da za to ne bi trebalo krivično da odgovara!?

No, Viši sud to nije smatrao dovoljnim razlogom da N.R. oslobodi krivice već mu je izrekao kaznu od sedam i po godina zatvora za krivično delo silovanje iz člana 178. stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Srbije. Ali, posle odluke Apelacionog suda, još jednom će pred Višim sudom biti ponovljeno suđenje za ovo teško krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od pet do petnaest godina.

Protiv oca devojke Č.N., pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu vođena je istraga jer je u svojoj kući nožem izbo N.R., koji mu je upao u kuću tri dana nakon podnošenja prijave za silovanje. Č.N. je tada novinarima ispričao da je samo pokušavao da zaštiti svoju porodicu.

- Bilo je oko pola sata nakon ponoći. Ustao sam, a on viče: Izađi pi... da ja i ti rešimo stvar. Čuo se zvuk repetiranja pištolja. Ućutao sam da ga ne iritiram, da ne upadne u kuću i ubije mi dete... Ćerku stavim pod krevet, ženu iza regala. Ćerka ga molila: Idi kući, nemoj to da radiš. On je vikao, pretio, zvao me da izađem. Kada je došao na naša vrata i počeo da lupa, ćerku sam sakrio ispod kreveta, a ženu iza regala. Ja sam stao nasred sobe i ćutao nadajući se da će da ode. Pokušao je da otvori balokonska vrata ali nije uspeo, pa se opet vratio na ulazna i vikao je: Dođi majmune da te ja spakujem, da te rešim... Zvali smo policiju, a onda se on ponovo vratio na balkonska vrata. Čekao sam u sobi, ugašena svetla, video sam kako ide. Gurnuo je ramenom vrata, udario je i otvorio ih! Kada je upao dohvatili smo se, pali smo na patos i tada sam ga ubo nožem. Samo sam branio svoju porodicu, ispričao je prošle godine Č.N.

(Kurir.rs/Blic)