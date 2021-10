LOME SE KOPLJA OKO BITNOG DOKAZA! Odloženo suđenje za ubistvo u niškom Beverli Hilsu ODBRANA POKUŠAVA DA OSPORI DNK TRAG?

Današnje suđenje Nišliji Darku Mitiću (34) optuženom za teško ubistvo svog nekadašnjeg prijatelja Miloša Radojkovića (25) odloženo je danas zbog štrajka advokata, pa je izostalo sučeljavanje stavova odbrane i veštaka Instituta za sudsku medicinu oko krunskog dokaza DNK traga.

Mitić se tereti da je 20. novembra 2019. sačekao Radojkovića ispred njegove kuće u niškom naselju Beverli Hils i ispalio i u njega dvanaest hitaca od kojih ga je pogodilo deset. Motiv zločina, kako tvrdi tužilaštvo je bezobzirna osveta jer mu je Radojković nekoliko meseci pre ubistva zapalio vozilo i to na dan svadbe, pa se Mitić tereti za teško ubistvo za koje je zaprećena maksimalna kazna predviđena Krivičnim zakonom.

Odbrana osporava DNK tragove sa oružja ubistva

Analiza bioloških tragova na čaurama ispaljenih iz pištolja "CZ 99" korišćenog za ubistvo, koju je obavio Zavod za sudsku medicinu u Nišu pokazala je da pripadaju Mitiću. Međutim genetički forenzičar sa Biološkog fakulteta u Beogradu Dušan Keckarović koga je angažovala Mitićeva odbrana na prošlom glavnom pretresu osporio je glavni dokaz ističući da je polimerima korišćenim u procesu analize bioloških tragova, istekao rok.

S obzirom na to da je Kekcarević "keca iz rukava" izvukao tek kada je veštak Zavoda za sudsku medicinu Aleksandra Stefanović napustila sudnicu, po naredbi sudije Višeg suda Mirka Draškovića, trebalo je da veštaci danas "ukrste koplja".

Institut za sudsku medicinu isključio mogućnost greške

Odgovor na pitanje da li je zaista optužba protiv Mitića dovedena u pitanje zbog neispravnog polimera, potražena je u Institutu za sudsku medicinu koji je isključio bilo kakvu mogućnost greške. Aleksandra Stefanović, načelnik laboratorije za DNK analizu, objasnila je kako su se na Keckarevićevom nalazu pojavile crvene tačkice, koje su navodno ukazale da je korišćen reagens kojem je istekao rok.

- Odbrana je proverila naše rezultate kroz svoj softver, "G maper" a mi korsitimo softver "G marker" kompanije "Soft Genetiks". Pojava tih crvenih tačkica je usledila usled neusklađenosti softvera, a ne zbog toga što je našim polimerima istekao rok - objasnila je Stefanović.

Direktor Insitututa za sudsku medicinu Goran Ilić ističe da je nemoguće da neispravna analiza od svih ljudi na planeti ukaže baš na osumnjičenu osobu.

- U slučaju da je postojao problem sa polimerom, rezultat analize bi bio nejasan a ne eksplicitan. Iduće godine, nadamo se, proslavićemo 60 godina postojanja ustanove, za sve to vreme nije nam osporen nalaz ni iz jedne svoje oblasti forenzičke medicine. Godišnje uradimo više od hiljadu obdukcija, deset hiljada toksikoloških i isto toliko DNK analiza i nikada nismo imali nijedan propust.

Naša laboratorija za hemijsko toksikološke analize jedina u zemlji radi kliničku toksikologiju ljudi koji su na lečenju u Kliničkom centru i utvrđuje trovanje na obdukcijama. Obavljamo testiranje vozača na alkohol i drogu, oplodnu moć muškaraca koja je važna i kod rešavanja seksualnih delikata.

Takođe, jedina smo sudsko-medicinka ustanova koja se bavi pregledom povređenih osoba za potrebe sudskih postupaka. Radimo za sudove iz čitave Srbije jer uživamo veliki ugled i često smo angažovani kao supervizori analiza koje su uradile druge ustanove - objašnjava Ilić.

DNK laboratrija otvorena pre sedam godina

Od pre sedam godina, Institut za sudsku medicinu ima i DNK laboratoriju. Ilić ponosno ističe da je njihova ustanova jedina u zemlji gde, kako kaže, "pod jednim krovom" mogu da se urade sve analize.

- Otvaranjem laboratorije za analizu DNK zaokružili smo i proces akreditacije naše ustanove. Te priče o korišćenju softvera ili reagenasa koji ne daju dobre rezultate, ne može da stoji, jer sve to proverava komisija koja nam je odobrila akreditaciju. Naš softver odobren je od FBI i od Nacionalnog holandskog instituta koji je vodeći u Evropi u ovoj oblasti - navodi Ilić.

Ne postoji jedinstvena baza DNK podataka?!

Komentarišući značaj DNK u rasvetljavanju krivičnih dela, koja sve više postaje značajno oružje u borbi protiv kriminaliteta zbog čega je donet i zakon kojim se reguliše ova oblast, Ilić kaže da i njihova ustanova ima bazu bioloških uzoraka.

- DNK trag je nesumnjiv dokaz da je neko bio na licu mesta, on je veza između izvršioca, žrtve i dela. To je jako precizna metoda jer nesumnjivo dokazuje prisustvo osobe koja ga je ostavila na određenom mestu. U Institutu imamo bazu svih bioloških tragova sa kojima smo radili i razmenjujemo te podatke sa drugim ustanovama. Bilo bi dobro da postoji jedinstvena baza, odnosno DNK registar. Međutim, on treba da bude dostupan svim laboratorijama koje se bave upoređivanjem uzorka ali i kontrolisan, da ne bude vlasništvo nijedne insititucije - ističe Ilić.

(Kurir.rs/Informer)