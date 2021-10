JOVIĆ BRUTALNO MUČEN PRE SMRTI: Kolega otkrio detalje o inspektoru koji je uhapsio Velju Nevolju DEJAN BIO NA TRAGU NEČEG VELIKOG

Nekadašnja državna sekretarka Dijana Hrkalović već sa 27 godina bila je prema tvrdnjama upućenih vladar iz senke u MUP!

O tome kako je postupala sa mnogo iskusnijim operativcima i ljudima od integriteta najbolje se vidi na slučaju inspektora Dejana Jovića iz Odeljenja za krvne i seksualne delikte. Jović je inače preminuo u bolnici od posledica korona virusa, a njegov otac tvrdi da je ubijen i da iza njegove smrti stoje Dijana Hrkalović.

Inspektor Jović, podsetimo, uhapsio je Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nakon ubistva Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama i tada je počela njegova golgota. Hrrkalović se između ostalog sumnjiči i za zataškavanje dokaza u tom slučaju.

Vladimir Savić, višestruko nagrađivani policajac i prijatelj preminulog Dejana Jovića, otkrio je u Jutarnjem programu na Kurir televiziji detalje ovog slučaja koje do sada javnost nije znala.

- Mogu reći da se radi o jednom vrhunskom profesionalcu i operativcu. Kad sam ga upoznao bio je zamenik načelnika elitne jedinice beogradske policije odnosno odeljenja za krvne i seksualne delikte. Radi se o suvom profesionalcu koji je rešio mnogo kriminalnih dela, više puta je nagrađivan, ranjavan, a koji je zbog učešća u ratu na KiM dobio i orden za hrabrost. Dejan Jović prošao je nešto što je većina ljudi prošla, ali možda najgore. Počevši od medijske satanizacije, montiranja afera, a sve zato što je radio svoj posao. Dejana Jovića je ubila služba za koju je radio - rekao je Savić koji je pre nekoliko godina napustio MUP.

foto: Kurir televizija

Savić je ispričao da Jović nakon zatvora nije bio isti čovek.

- Neposredno nakon njegovog izlaska iz zatvora Dejan i ja smo se našli. Prvo mi je jako bilo čudno da završi iza rešetaka. Znao sam da nema šanse da to uradi. Video sam da to više nije čovek kog sam poznavao. Tada je bio na merama. Prvo su mu nakačili delo trgovina uticaja. To sad sve više nije ni bitno, uzrok se desio, niko nije reagovao, a nastupila je posledica koja je nastupila. Pitao sam ga šta se izdešavalo tokom saslušanja, a on je samo rekao: "znaš sve". To mi je bilo dovoljno da znam da se nisu ponašali adekvatno, ali je poznato iz prakse da kad se privede policijski službenik i saslušava da su kolege mnogo brutalnije prema njemu - rekao je Savić.

foto: Kurir televizija

Novinari crne hronike tvrde da svako ko je bio na takozvanin Dijaninim merama nije više živ. Šta to znači u slučaju u slučaju Dejana Jovića?

- Znači da je na tajnoj meri praćenja i da se prikupljaju dokazi na osnovu kojih bi posle bio lišen slobode. To u policijskom žargonu znači "mile uvce". To znači da nekoga držite na meri, pratite mu kontakte, sa kim se sastaje, gde, kad... To se sve fotografiše i snima. Da bi neko došao na meru, mora da dođe nalog od suda, a da li su to imali nisam siguran. Na osnovu kog razloga su na njemu te mere upotrebljene? Na osnovu razgovora sa Jovićem znao sam da je na tragu nečeg velikog. Rasvetljavao je najteža krivična dela što uključuje i ubistva. Za taj njihov sukob, koji se navodno desio, pročitao sam u medijima, to od njega nisam čuo. Jedino što sam od njega čuo i što mi je lično rekao jeste: "Mene će ovo sve ubiti" i "ne mogu ovo više da podnesem". Totalno je drugačiji čovek bio. Ponoviću, bio je vrhunski profesionalac, nije bio politički obojen - ispričao je Savić.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:30 INSPEKTOR JOVIĆ JE BIO HEROJ! Sve o čuvenom čoveku koji je uhapsio Velju Nevolju I ZAŠTO SU HRKALOVIĆKU VREĐALI PO HODNICIMA