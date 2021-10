POBIJENI ĐOKIĆI I DŽONIĆ SU FAMILIJA, BRAĆA OD TETKE Isplivalo kako je osumnjičeni Goran tačno znao gde mu brat krije pare KURIRTV

MORAVAC - Goran Džonić, za koga se sumnja da je ubio, a zatim spalio Gorana (57), Gordanu (56) i Lidiju (25) Đokić u noći između 26. i 27. septembra tačno je znao gde se novac nalazi i očigledno je svesno i isplanirano išao na to da likvidira porodicu i uzme, u ovom slučaju kako se navodi, 43.000 evra.

Džonić i Đokići su familija i braća su od tetke.

MORAVAC SABLASNO PUST: Jutro nakon hapšenja osumnjičenog za ubistvo Đokića nema ŽIVE DUŠE na ulicama

Verica Đokić, Goranova snaja rekla je Kuriru da nije baš toliko prao automobil "pasat" koliko je Goranu pomagao da zameni neke gume i slično. Po tome se vidi da je znao tačno raspored smeštenih stvari u vozilu kao i sef sa novcem o kome smo već pisali. U prvim nalazima istražitelja jasno je bilo da ga rezervni točak nema tako da može da se pretpostavi da je ova velika svota novca bila zapravo u gumi.

- Pa to da je prao automobil sa Goranom ne znam koliko je tačno, ali da je zajedno s njim menjao gume, to znam. Izvinite, ja sam u strašnom stanju. I baka (Stojanka - Goranova majka) ne znamo šta ćemo sa sobom od muke i od šoka. Ja znam njega 45 godina, zajedno smo u školu išli i prosto ne mogu da poverujem da je to on - rekla nam je Verica.

Meštani Moravca su sionoć bili u jezivom strahu i to tolikom da su se neki meštani izvinjavali što novinare ne mogu da puste u dvorište zato što su iskreno naplašeni. U Moravcu ne radi osvetljenje tako da je selo sablasno uveče kada padne mrak.

- Čujem da je tog dana uveče navodno išao na pecanje. Ne znam. Ja ga znam godinama. On ima para, otac mu je radio godinama u inostranstvu - rekao je meštanin Z.J.

U istrazi će se tek utvrditi zbog čega je bila potraga za crvenim malim automobilom. Očigledno da je jedna od prvih teorija bila tačna. A to je ili da ih je osumnjičeni Džonić čekao kod skvera na glavnom putu u selu i zamolio da ga povezu, a onda je usledio masakr.

Kako je saopšteno iz MUP-a, ovaj zločin je planiran sigurno više meseci. za sada nije poznato da li je imao pomagača jer je dugačak niz operacija bio potreban da se pripremi kako bi se izvršio obvaj zločin. Prema nekim tvrdnjama, motiv je bespogovorno novac, ali verovatno ima i malo ljubomore jer je Đokić imao više para od ubice, a i po Aleksincu se znalo i ranije da sav novac nosi sa sobom u automobilu. To je znao i ubica, ali pošto nije planirao da bude prepoznat, on se odlučio na jasvirepiji plan.

KOMŠINICA ĐOKIĆA U ŠOKU NAKON HAPŠENJA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO PORODICE IZ ALEKSINCA

Kronen Zeitung (Austrijski list Kronen) je natpis koji stoji na poštanskom sandučetu Džonića na kapiji velelepne kuće. Dok su se Đokići još vodili kao nestali, njegov otac Grada Džonić je dao izjavu kuriru rekavši "da ako su teroristi uzeli novac, očekuje da uskoro Đokići budu slobodni".

- Mi nikada lošu reč nismo imali. Menjao sam novac kod Gorana u menjačnici pre više od mesec dana. I uvek kad se sretnemo popričamo nešto familijarno - rekao je ovaj tada opušteni deka.

Koliko je dobrodušan ovaj čovek koji je radio u inostranstvu dugo i ne sanjajući da mu u kući živi krivac, on je čak prihvatio molbu snimatelja da zatvori kapiju i odšeta sokakom.

Goran Džonić ima dva sina sa porodicama. Džonić inače ima i majku koja je jako bolesna, a njegova supruga je sinoć izašla i rekla grupici novinara, "Ostavite me, molim vas". Džonić je pao tako što je prema jednoj teoriji odmah vratio dug od 8.000 evra i to članu iste porodice.

Kurir.rs/M.S.