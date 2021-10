GDE ĆE TI DUŠA, DŽONIĆU: Osumnjičeni za ubistvo Đokića stajao TIK DO SANDUKA brata Gorana i njegove porodice!

Goran Džonić (54), koji je osumnjičen za ubistvo tročlane porodice Đokić, prisustvovavo je sahrani svojih rođaka, ali se sve vreme držao sa strane i zamišljeno posmatrao kako ih pokopavaju!

Na fotografijama koje je reporter Kurira zabelezio na sahrani porodice Đokić, osumnjičeni je na licu imao hirušku masku, ali uprkos tome nije delovao tužno.

- Džonić je pomagao oko sahrane, ali nije delovao preterano tužno obzirom na to da mu je ubijen brat sa kojim je bio izuzetno blizak. Dok su tri sanduka sa telima njegovih bliskih rođaka spuštali u raku on je stajao tik do kovčega, i sve vreme ih pratio pogledom - rekao je naš izvor koji je prisustvovao poslednjem ispraćaju Đokića.

