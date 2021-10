MONSTRUMA STIGLA KAZNA: Tukao jednogoidšnje dete do smrti jer je plakalo!

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudom kojom je Kurtiš Kurtiši osuđen na 35 godina zatvora zbog toga što je 17. juna 2015. u porodičnoj kući u Beogradu ubio svoje dete koje je u to vreme bilo staro samo godinu dana! Kako je sud utvrdio on je u stanju alkoholisanosti, ali sposoban da shvati značaj svog dela i upravlja postupcima, ubio dete tako što je u udarao dete jer ga je nerviralo to što plače.

- Okrivljeni Kurtiš Kurtiši je, u vreme kada je bio sam sa svojom decom, dok je njegova vanbračna supruga bila odsutna, pokojnog D.M. koji je ležao na krevetu i plakao, više puta udarao rukama, nogama i cvrstim predmetom u predelu glave i tela i bacao na pod, usled čega je dečak zadobio povrede koje predstavljaju teške telesne povrede opasne po život. Nakon nanošenja povreda D.M. je vratio u krevet, pokrio ga i ostavio da leži, gde ga je bledog sa modrim usnama i uopštem lošem stanju zatekla majka, koja ga je zajedno sa okrivljenim odvela u bolnicu gde je usled zadobijenih telesnih povreda nastupila smrt - navodi se u presudi Višeg suda koju je potvrdio Apelacioni.

U odluci ovog suda navodi se da je sud pravilno od olakšavajućih okolnosti cenio činjenicu da ranije nije osuđivan, dok je od otežavajućih imao u vidu okolnosti pod kojima je krivično delo izvršeno, odnosno činjenicu da je krivično delo učinjeno u odnosu na svoje dete, koje nije imalo mogućnost da se odbrani u trenutku kada u kući nije bilo odraslih ukućana, da je okrivljeni ispoljio naročitu upornost, bezobzirnost i surovost prilikom izvršenja krivičnog dela o čemu svedoci brojnost povreda koje su nanete detetu.

Kurir.rs/J. S.