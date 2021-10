TRAGEDIJA PORODICE ĐOKIĆ: Ubica NIGDE NIJE POGREŠIO, mislio je da je izvršio savršen zločin ALI NIJE MOGAO DA ZAVARA POLICIJU

Goran Džonić, penzionisani vatrogasac, uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoje rođake Gorana, Gordanu i Lidiju Đokić. Podsetimo, on je nakon zločina prisustvovao sahrani ubijenih. Kada je policija došla po Gorana, on je prvo rekao da ih je najverovatnije ubio njegov sin, ne znajući da je temeljna policijska istraga već utvrdila da je on počinio gnusni zločin. Ovaj slučaj otvara niz pitanja kao što su: način na koji policija dolazi do osumnjičenog u ovakvim situacijama, postavlja logično pitanje o tipu ličnosti koji može da izvrši ovako strašan zločin, kao i kako će se odvijati dalji tok postupka?

O tome govore gosti Usijanja: Božidar Spasić - bivši pripadnik Službe državne bezbednosti, Ivan Ninić - advokat i Andrej Kubiček - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Urednik i voditelj emisije je Slaviša Veselinović.

- Trenutno imamo 3 lica u vezi tog ubistva u pritvoru, sama činjenica da je došlo do otrkića ubice je fantastična vesti i dokaz sposobnosti naše policije. Da li je ubica negde pogrešio? Nije, nego je policija uspešno vodila istragu, a ovakva ubistva zahtevaju opšti pristup. Najvažnije je bilo da se pronađe mesto zločina, posle toga, išlo se u 2. fazui istrage gde je oko 140 lica provereno i ispitano. Činjenica je da je policija veoma uspešnim razgovorima i metodama uspela da nađe, Džonić nije mogao da zavara policiju, videlo se da paljenje tela na onakav način nije mogao da izvrši svako, na kraju se ispostavilo da je ono bivši vatrogasac, kaže Spasić.

- Nije se ubiva otkrio samo na osnovu vraćanja ranije duga, policija je osetila da taj čovek nešto krije, i kad to osete, onda rade, kaže Spasić.

- Dalju postupak je određen odredbama zakona o krivičnom postupku, u ovim situacijama pritvor je neizbežan, a ima i više veštačenja koji prate ovaj slučaj, između ostalog i neuropsihijatrijsko, kaže Ninić.

- Imamo ovde dve vrste drištvenih uticaja na zločin, čovek mora da sakupi mnogo toga da bi potegao oružje, drugo što se čovek uvek plaši posledica, osim neuračunljivih, one mogu biti kratkoročne ili dugoročne, u oovm konkretnom slučaju radilo se o troje ljudi koji nisu mogli da se odbrane efikasno, a ubici je to olakašlo zločin,kaže Kubiček.

- Ne zaboravite, ovako uspešna istraga za ovako vreme znači ne samo odvraćanje nekih drugih sličnih zločinaca, nego je to i osećaj bezbednosti za građane. Sa aspekta ubice on je učinio savršen zločin, ali nije bilo tako, a ja mislim da nije samo on to učinio, da ima više ljudi, i da je izvršena velika pljačka, a da je kod ubice samo deo novca, kaže Spasić.

- Sve upućuje da se radio o krivično delu teško ubistvo, za to je kazna od 10 godina do doživotne, a to znači da je žrtvi naneta mnogo veća patnja nego kod običnog ubistva, a svirepi zločin znači da je ubica poznavao žrtve. U narednom periodu je najvažnija kvalifikacija dela, a ubica će dobiti doživotnu kaznu, kaže NInić.

- U tom mestu je zid ćutnje, ali to je malo mesto, a to govori da ljudi nisu mogli da to pretpostave da će se to desiti, a ovde imamo više mogućih motiva, ali to nije objašnjenje ubistva, a koristoljublje je bilo samo jedan motiv, a ubica je želeo da skloni svedoke i zato je eliminisao celu porodicu, a da li je bilo još emotivnih elemenata zločina, moguće je da jeste, kaže Kubiček.

- U momentu hapšenja izvršioci izigravaju iznenađenje, obično se pravdaju svim i svačim, ali za ceo slučaj je bitno da ko god radi sa mnogo novca, ko se razbacuje, da je pozajmice, on je potencijalna žrtva, ne samo kriminalnog podzemlja, nego i ovakvih likova, a mislim da će biti još uhapšenih, najmanje 10. ovde će odgovarati i oni koji su nešto znali a nisu reagovali. Mislim da je bila grupa koja je uzela svoj novac i rasturila se, a mislim da je prvi pao Džonić, ja ne verujem da je on bio mozak operacije, sada će padati jedan za drugima, kaže Spasić.

- Ponašanje zločinaca zavisi od životnog doba, mlađi ljudi negiraju izvršenje, tako i ljudi koji su skloni lažima, ili psihički bolesni, tako da to što je Džonim optužio sina nije neobično,tek posle se situacija drastično menja, tako da osumnjičeni bude suočen sa ozbiljnom zatvorskom kaznom, a onda su spremni na razgovor sa braniocem, ali uvek imaju neka subjektivna objašnjenja. Sami pomagači i saizvršioci često nisu svesni šta su uradili. Ne nzam na koji će se način izvrišoci ovog ubistva braniti, verovatno će svako imati branioca, ali imaće i možda mogućnost sporazuma, da bi brže išlo suđenje, kaže Ninić.

- Ako pogledamo literaturu, oko 40 posto aktova nasilja su usmereni prema bliskim osobama, što se tiče ovog konkretnog slučaja, mislim da je pitanje koliko su visoke kazne faktor odvraćanja, važnija je brza reakcija policije, kaže Kubiček.

- Kad bi bio u situaciji, prvo bi morao da donesem odluku d ali bi uopšt emogao da ga branim, ubiva će imati ako ne nađe nekog, advokata po lsužbenoj dužnosti, kaže Ninić.

