GORAN DŽONIĆ SLEDIO TUŽIOCE! Nisam jeo 6 dana, bolestan sam! Ovim svedočenjem ZBUNIO SVE ISTRAŽITELJE!

Goran Džonić (54), vatrogasac u penziji iz sela Moravac, osumnjičen da je u noći između 26. i 27. septembra u ataru sela Moravac ubio hicima iz pištolja, pa spalio, svog brata od strica Gorana Đokića (57) i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), prekjuče je u niškom Višem javnom tužilaštvu odlučio da se brani ćutanjem, ali je rekao "da nije ništa jeo šest dana i da je bolestan", otkiva Kurirov izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, Džonić je u tužilaštvu proveo gotovo ceo dan, doveden je iz pritvora ujutru oko devet sat, a izašao je nešto posle 22 sata i sproveden je u pritvor, jer mu je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.

Dezorijentisan

- Njegovo saslušanje u tužilaštvu se zakomplikovalo, jer mu je advokat u poslednjem trenutku otkazao punomoćje. Kako mu je u ovom slučaju neophodan advokat, on mu je dodeljen po službenoj dužnosti i kada su te proceduralne stvari završene, saslušanje je počelo. Međutim, Džonić, koji je u policiji svašta pričao, sada je odlučio da ne iznosi odbranu - objašnjava naš izvor. On kaže da je Goran Džonić izgledao isrcpljeno i da je bio vidno uznemiren i dezorijentisan.

- Nisam jeo ništa šest dana, bolestan sam čovek, imam dijabetes. Pre tri dana sam nešto progutao od hrane, ali zbog čitave situacije nisam mogao da jedem - navodo se požalio on. Izvor kaže i da je Goran Džonić imao neke povrede kod levog uveta i obraza.

- Vrlo je moguće da se opirao hapšenju - kaže sagovornik.

Prema njegovim rečima, jako je čudno to što je Goran Džonić prilikom saslušanja, a saslušavan je više puta od strane policije, često menjao iskaz i u priču uplitao svoje sinove, ali i druge ljude, između ostalih i braću Konstantina i Kostadina Miloševića iz Moravca. Podsetimo, prekjuče su u Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušani i Džonićevi sinovi, Milan i Stefan, i obojici je određen pritvor do 30 dana, takođe zbog sumnje da su počinili teško ubistvo.

- Goran Džonić nema krivični dosije. Zbog čega se ovako konfuzno, da ne kažem nebulozno, ponaša nije nam jasno. Prvo je uperio prst u svije sinove i dvojicu kriminalaca, a kada je trebalo to da ponovi u tužilaštvu, promeio je ploču. Da li se radi o strahu, o nemoći ili možda želi nekoga da zaštiti tek treba da se vidi. Uglavnom, Džonić je u tužilaštvu izgledao kao čovek koji ne veruje šta mu se dešava, on jednostavno ne zna šta priča, ni kao se ponaša. Čudno zaista - objašnjava sagovornik.

Džonićeva advokatica po službenoj dužnosti juče je za Kurir rekla da je istraga u toku i da ne želi da daje izjave za medije.

Pare zakopane kod sina

Ono što je mnoge iznenadilo jeste to što su sada i Džonićevi sinovi osumnjičeni za trostruko ubistvo svojih rođaka.

- Milan radi kao vatrogasac, Stefan u Vojsci Srbije. Milan je na saslušanju odavao utisak osobe koja ne zna ništa o zločinu, dok je Stefan bio malo bahatiji, ali to opet ne znači da je ubica. Obojica valjda imaju alibi, u vreme zločina su bili svaki na svom poslu. Činjenica je da je novac, 43.000 evra, otet od ubijenih Đokića zakopan u dvorištu Stefana Džonića, a da li je on znao nešto o tome utvrdiće se daljom istragom. Takođe, njihove alibije svakako trebao potkrepiti dokazima - objašnjava sagovornik.

Advokat Oliver Injac

Preti im doživotna robija

foto: Kurir.rs

Oliver Injac, advokat i autor knjige "Velike advokatske odbrane", kaže da su oni osumnjičeni za krivično delo teško ubistvo za koje je zaprećena kazna od 10 godina zatvora, pa do doživotne.

- To je kazna koja njima može da preti, ako se prilikom dokaznog postupka dokaže postojanje njihove krivice. Moguće da je delo izvršeno na svirep i podmukao način, da je izvršeno iz koristoljublja i to su verovatno modaliteti na koje će se pozvati istraga i kasnije optužnica, ukoliko do nje dođe. Pošto je više izvršilaca krivičnog dela ovde će se sigurno raditi i o saučesništvu gde postoje tri vartijante. Imamo saizvršilaštvo i tu svako može po istom modelu biti kažnjen, imamo podstrekavanje na krivično delo, gde je neko nagovaran da to učini. Radnja koja se zove pomaganje, tu se može izreći i blaža kazna. Normalo, ja polazim od pretpostavke nevinosti, jer dok se ne dokaže nečija krivica, on ili ona se smatraju nevinim - pojasnio je advokat.