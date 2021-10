GLUMI LUDILO: Goran Džonić se na saslušanju vadio na psihičke probleme! ČITAJTE U KURIRU

Osumnjičeni za svirepu likvidaciju Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca, u penziju otišao kao psihički bolesnik, a oni koji ga poznaju ubeđeni su da će i u odbrani to potezati

Vatrogasac u penziji Goran Džonić (54), osumnjičen da je ubio i spalio svog brata od tetke Gorana Đokića (57), kao i njegove ženu Gordanu (56) i ćerku Lidiju (25), sudeći po ponašanju nakon hapšenja, pokušava da se izvadi na svoje psihičke probele!

Kako za Kurir objašnjavaju izvori upoznati sa slučajem, Džonić je do prekjuče, kada mu je određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo, nekoliko puta promenio svoj iskaz, što ukazuje na to da on pokušava da se vadi na ludilo.

Kompletan tekst OPŠIRNO pročitajte u današnjem štampanom izdanju KURIRA.

foto: Kurir

U DANAŠNJEM ŠTAMPANOM IZDANJU KURIRA PROČITAJTE:

EKSKLUZIVNO! DOKTOR OGNJEN GAJIĆ S ČUVENE MEJO KLINIKE ZA KURIR

Na respiratoru više od 95 odsto su nevakcinisani!

ŠOK OTKRIĆE

Bora Novaković se devet godina nije pojavio na poslu, a uredno prima platu od 78.500 dinara!

KOJA TERAPIJA JE NAJBOLJA U KOVIDU

Čuveni dr Ognjen Gajić s Mejo klinike za Kurir objašnjava koji lekovi su efikasni

RESPIRATOR ILI DOSTOJANSTVENA SMRT

Dr Ognjen Gajić s Mejo klinike za Kurir o lečenju najtežih bolesnika

ATENTAT!

Ana Brnabić: Planirano Vučićevo ubistvo na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji!

POTRESNA PESMA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE U CRVENOJ ZONI

"I pade suza na hladni pod, sa suzom sam pala i ja..."

KAD SAM VIDELA ROZE KOVERTU I CVETIĆ KOJI JE NACRTALA ĆERKA (7), ODUZELE SU MI SE NOGE!

Majka troje dece dobila stan u BG na vodi

SILVANA JE GLUVONEMA OSOBA I DOBILA JE STAN U ZEMUNSKIM KAPIJAMA

Njena sestričina nam je ispričala šta sve ovo za njih znači

SA KORONOM ĆEMO SE BORITI JOŠ GODINU, DVE!

Dr Đerlek: Vakcina nema ALTERNATIVU! Cilj nije kažnjavanje već kontrola nad epidemijom

KOVID PROPUSNICE

Građani mahom imali sertifikate, ali bilo i vlasnika koji su gostima nudili brze testove ispred lokala!

BRENU I BOBU TUŽIO POSLOVNI PARTNER KOJI IM JE KUM

Preti im gubitak od pola MILIONA evra!

MILORADA PAVIĆA ČITA CEO SVET

Roman Unikat preveden sada i na francuski jezik

RADOŠ BAJIĆ IGRA KRALJA MILUTINA U SERIJI SRPSKI JUNACI SREDNJEG VEKA

Glumac za Kurir: Veliko je uzbuđenje tumačiti takvu ličnost

NE PROPUSTITE

PAŽNJA, PAŽNJA, POKLON U KURIRU! Svi čitaoci Kurira danas dobijaju LJUŠTILICU ZA VOĆE I POVRĆE!

foto: Kurir

Dnevne novine Kurir svakog ponedeljka nagrađuju svoje čitaoce. Kao poklon dobićete ljuštilicu za voće i povrće.

Oljuštite voće i povrće brzo i lako! Naša ljuštilica je univerzalni kuhinjski aksesoar koji zahvaljujući oštrom sečivu osigurava lagano i precizno ljušćenje voća i povrća. Univerzalno je sredstvo.

Možete da je koristite kad ljuštite krompir, šargarepu i pregrš povrća koje nam je jesen donela, ali vam olakšava i proces čišćenja voća.

Veoma je lagana i jednostavna za korišćenje.

Mi vam dajemo u ponudi nekoliko boja, na vama je da izaberete Kurir s poklon ljuštilicom u boji koja vam se najviše dopada.

Čitajte KURIR!

Kurir.rs D. Ilić - M. Smiljković