LEGIJA MI SMEŠTAO UBISTVO ĆURUVIJE! Bivši prvi čovek Državne bezbednosti izneo niz optužbi na račun Ulemeka!

Nekadašnji šef Resora Državne bezbednosti Radomir Marković, optužen za organizovanje ubistva novinara i vlasnika Dnevnog Telegrafa Slavka Ćuruvije 1999. godine izložio je juče svoju završnu reč, koju je spremio i pisanoj formi. Marković je tom prilikom optužio i Milorada Ulemeka Legiju (53) da je izneo neistine zbog kojih je Marković na optužnici za ovaj zločin.

Marković je ukazao na nelogičnosti u iskazu koji je Ulemek dao 2014. godine, u kome je govorio da mu je Marković tražio da likvidira Mikija Kuraka, označenog kao direktnog ubicu Slavka Ćuruvije.

– U istražnom postupku je tvrdio da sam mu rekao da treba da ubije jedno lice i izjavljivao je kako je dobijao poruke da je trebalo da ubije Mikija Kuraka, ali ne i ko mu je to rekao. Tokom glavnog pretresa pak, rekao je da nema saznanja o takvim radnjama – tvrdio je između ostalog Marković.

On je osporio i Legijine navode da je tajno, tokom NATO agresije, leteo helikopterom sa Kosova i Metohije kako bi se sastao s njim i Frenkijem Simatovićem u zgradi Druge uprave MUP Srbije.

– Druga uprava je tada bila izmeštena iz zgrade. Nema zapisa da je on leteo helikopterom ili da je napustio jedinicu. Da bi doleteo helikopterom, morao bi da ostavi 600 ljudi na Kosovu, kao i da ima dozvolu tadašnjeg načelnika Generalštaba Nebojše Pavkovića Dragoljuba Ojdanića. Osim toga, u objektu “Karaš” tada su se, zbog bezbednosti, krili Slobodan Milošević, Milan Milutinović i Dragoljub Ojdanić. To je znalo jako malo iz tadašnjeg državnog vrha i to je bila državna tajna! – rekao je Marković.

On je dodao da se prvi sa Legijom video 17. aprila 1999. godine, i to šest dana posle ubistva Ćuruvije. Legijino svedočenje je bilo ključno za podizanje optužnice protiv Markovića, Milana Radonjića, tadašnjeg načelnika beogradskog centra RDB, Miroslava Kuraka, bivšeg pripadnika JSO i Ratka Romića, nekadašnjeg inspektora u Trećem odeljenju beogradskog centra RDB.

On je ranije tužiocu izjavio da je krajem marta 1999. pre ubistva Slavka Ćuruvije doleteo helikopterom sa Kosova u Beograd na Markovića. Kako je rekao, s njim se sreo u kancelariji Markovićevog pomoćnika Franka Frenkija Simatovića i raportirao mu o stanju na terenu. Prema Legijinoj izjavi, Marković ga je potom izveo u hodnik i od njega tražio da obavi jednu likvidaciju.

Legija je rekao da je odbio zadatak jer je prvih dana NATO agresije na SR Jugoslaviju trebao da bude sa svojom jedinicom na Kosovu. Posle dvadesetak dana, kako je naveo, ponudio je Markoviću da njegova jedinica ipak izvrši zadatak, ali mu je odgovoreno da je to “već završeno”.

Marković je naveo da suđenje za ubistvo Ćuruvije predstavlja politički obračun sa Slobodanom Miloševićem i Službom državne bezbednosti, naručen u stranim centrima moći.

– Optužnica se zasniva na pretpostavkama i razmišljanjima Ulemeka. Koji su njegovi motivi? Ostaviću njemu i njegovoj savesti da kaže zašto je dao tu izjavu koja nije istinita – rekao je Marković.

