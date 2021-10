ON PROGONI MOJU ĆERKU, ŠALJE JOJ PORUKE! ISPOVEST OČAJNOG OCA IZ TRGOVIŠTA Odličan student, mlada i lepa a ne sme da izađe iz kuće

devojka više puta prijavljivala da je progoni C. S.

TRGOVIŠTE - Nebojša S. iz Trgovišta tvrdi da je njegova ćerka A. S. (22) već mesecima izložena psihičkoj torturi od strane C. S. iz sela Donji Stajevac i da iako je slučaj već tri puta prijavljivan, nema nikakve reakcije od nadležnih organa, pa je odlučio da angažuje advokata.

- Iako je moje dete punoletno, ona je za mene dete. Nijednom ocu nije svejedno kad gleda svoju ćerku, koja je odličan student završne godine, mlada i lepa, a ne sme da izađe iz kuće. Spava sa upaljenim svetlom i živi u stalnom strahu od čoveka za čiju prošlost svi znaju, jer je već bio u zatvoru za slično delo - započinje priču Nebojša, dok drhtavim rukama pokazuje nalaze psihijatra koji dokazuju pod kakvim je stresom devojka. U Osnovnom javnom tužilaštvu je potvrđeno da se na tom slučaju radi, pišu Novosti.

Ćerka mu se, kaže, u septembru poverila i pokazivala poruke koje dobija od C. S., a onda ju je on presreo ispred kuće i pretio joj. Navodno ne samo njoj već i mlađoj ćerki.

- Pokušavam da sve rešim civilizovano, moja ćerka tvrdi da nikada ništa nije imala sa tim čovekom, iako je on pričao da joj je kupovao nakit, bunde i lekove. Pa, mi bismo to u kući primetili. Ćerka je u strahu, jer je on progoni, a ja ne znam kako da joj pomognem, a da nikome ne naudim, jer nijedna mlada žena ne zaslužuje da živi u strahu od progonitelja - kaže Stefanović.

Njegova ćerka kaže da joj je teško da priča o svemu, ali je pokazala neke od poruka u telefonu u kojima se jasno vidi da čovek insistira na susretu, čak i preti.

Ona je u ponedeljak saslušana u policijskoj stanici u Trgovištu, ali o tome nije želela da priča, jer ima utisak da joj uprkos svemu niko ne veruje. Ona je u izjavi, koju je dala, ispričala prirodu odnosa kao i susrete koje je imala sa čovekom za koga tvrdi da je progoni, izričito tvrdeći da sa njim nije imala nikakav kontakt, da od njega nije uzimala novac i da mu nije dala nikakav povod. Nije mu odgovarala ni na pozive ni na poruke.

Kurir.rs/Novosti