POSLE ZLOČINA ME PITAO DA GA VRATIM U MORAVAC: Komšija skuterom odvezao Džomića do kuće, nije ni slutio da vozi TROSTRUKOG UBICU

Goran Džonić(54), osumnjičeni za ubistvo brata od tetke Gorana(47), Gordane(46) i bratanice Lidije(25) je nesumnjivo dan pre ubistva, u nedelju, odvezao skuter na mesto gde je bilo planirano da se zapali automobil "Pasat" jer je kasnije zvao svog komšiju(20) da ga doveze nazad u selo Moravac.

foto: Kurir.rs/M.S.

Momak(20) nije imao predstavu da će biti umešan u trostruko ubistvo i jedan od najsvirepijih zločina na Balkanu u bližoj istoriji.

Džonić se, verovatno planirajući unapred, odvezao skuterom do mesta gde je zapaljen "Folsvagen Pasat", a koje se nalazi Između Trnave i Tešice prema Moravi. Od mesta gde je zapaljen auto se vraćao pešaka da bi zvao svog komšiju da ga vrati u Moravac.

- On me je onako kao komšija, zvao da ga dovezem do Moravca. rekao mi je da je odvezao skuter do nekog čoveka. Nije rekao da je ostavio skuter negde, znači ništa o tome. Nisam posumnjao kada su ga uhapsili da to uopšte ima veze sa tim. To je bio poziv: "E, možeš da me povezeš. Mogu". Tako sam ga ja zatekao i tada povezao kod mosta preko Morave u selu Tešica i tu stvarno ništa nije bilo sumnjivo. Mene kada je pozvala policija, uopšte nisam pomislio da me zbog toga zovu.

foto: Kurir.rs/M.S.

Kada sam čuo da me zbog toga zovu bio sam ljut što me uvukao u tu priču. naravno da nije to trebalo da uradi, ali ja tu stvarno sada ne mogu ništa. Dok sam ga dovozio do Moravca vodili smo uobičajan razgovor, kao kada bi ga sreo bilo gde na ulici - rekao nam je ovaj momak koji je želeo da mu se zaštiti identitet.

Džonić je nesumnjivo znao da će se tu dovesti automobil koji će kasnije biti spaljen. Pozvao je ovog momka jer se njegova kuća graniči s Džonićevom kućom koja je kupljena za sina, a koja se nalazi na glavnom putu kroz selo Moravac.

Džonića je otkrilo i to što su ga oko dva sata po ponoći snimile kamere u Đokićevom "Pasatu", a oko 4,00 ujutru je tuda, po sred centra Tešice prošao skuterom. na tom mestu u centru sela Tešica nalaze se menjačnice, dragstori, mesare tako da ga je jedan od kamera na ovim objektima jasno snimila.

foto: Marko Smiljković, Privatna Arhiva

Nadežda Milojević, prva komšika momka koji je dovezao Džonića nakon što je ovaj ostavio skuter kaže da "dečko potiče iz čestite familije".

- Majka mu je doktorka, otac isto, on je divan dečko i nije u redu što je umešan u sve to. On se uvek javi, lepo porazgovara. Sve nas je potreslo to trostruko ubistvo. Ja se bogami plašim, zaključavam po ceo dan kapiju, uveče palim sijalice i gde treba i gde ne treba - priča Nadežda.

U Prvomajskoj ulici stanuje porodica Aritonović koja je doživela neizmeran gubitak jer Gordana, Lidijina majka potiče iz ove čestite i poštene kuće. Gordana je brutalno ubijena s porodicom 26. na 27. septembar, a njen otac nije hteo danas razgovor s novinarima.

foto: Marko Smiljković

- Šta ja imam da pričam, neka mi nađu ko mi je spalio decu - rekao je on boraveći u dvorištu svoje kuće.

Sličan gest smo doživeli i na telefonu Grade Džonića, oca osumnjičenog Gorana. Ženski glas nam je rekao: Hvala na pozivu, ali nemamo šta da kažemo, bez komentara.

U selu Moravac se spustilo neko veliko zlo. To se slažu svi meštani.

(Kurir.rs/M.S.)