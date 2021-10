UBICA PORODICE ĐOKIĆ JE GROZAN GLUMAC: Džonić je bio drzak i samouveren, a sad plače i preti samoubistvom

Goran Džonić (54), vatrogasac u penziji iz Moravca, osumnjičen da je ubio i spalio svoje rođake Gorana (57), Gordanu (56) i Lidiju Đokić (25), šokirao je istražitelje tokom saslušanja u policiji, gde je pokazo čitav spektar ponašanja - od drskog i samouverenog čoveka, preko osobe koja optužuje druge ljude za zločin, do osobe koja plače i govori da će se ubiti.

Interesantno je i to što je osumnjičeni nekoliko puta promenio svoj iskaz, a na kraju je odlučio da se brani ćutanjem, kao i to što se u danima, kada nije bio osumnjičen za trostruku likvidaciju, ponašao kao ucveljeni i zabrinuti rođak žrtava, tragajući za odgovorom na pitanje: "Ko je mogao da ubije Đokiće?". Otišao je toliko daleko da je čak i policajce navodio na pogrešan trag, govotreći "kako ubica sigurno nije neko iz Moravca, već neko sa strane".

Gubi kompas

Ponašanje osumnjičenog je najverovatnije gluma, a radi se o čoveku koji se vešto pretvara, ocenjujuju stručnjaci za Kurir.

Dobrivoje Radovanović, kriminolog i klinički psiholog, kaže da Goran Džonić ima jako loš karakter.

- Ovo je veoma užasan zločin, a Džonić se pretvarao da je slomljen zbog ubistva rođaka. To je čovek bez osećanja, glumi i grozno se pretvara da mu je žao zbog nečega, a zna da je kriv za to - kaže Radovanović:

- Nakon zločina ubica se ne nada da će biti uhvaćen, a kada se to dogodi i kada policija prikupi dovoljno dokaza, on se zbuni i gubi kompas. Naš sagovornik dodaje i da ubica, kada je sateran u ćošak, ima potrebu da podeli krivicu s nekim.

- Upravo to je Džonić uradio - objašnjava on:

- Dezinformacije je širio po selu nakon zločina i raspitivao se kako napreduje istraga kako bi saznao da li će biti otkriven.

Prati medije i izmišlja

Psihijatar Ivica Mladenović objašnjava da osumnjičeni uvek pokušavaju da izbegnu kaznu, a da je spektar mehanizama odbrane širok.

- Inteligentne osobe prilagođavaju odbranu i alibi realnosti, odnosno, tekstovima i teorijama koji su se već pojavili u javnosti, upiru prst u druge ljude. Oni kreću bukvalno od toga šta su pročitali u medijima i što može biti realno, do potpunih izmišljotina. Svako ko smatra da je u kritičnoj situaciji, zna da mora da obezbedi sebi alibi i što logičniju odbranu - kaže psihijatar:

- Što je priča logičnija, to on više u svojoj glavi veruje da će izbeći kaznu. Moguće je da je i u slučaju Đokića osumnjičeni pratio medije, kao i da je uspeo sve to da ukomponuje.

Mladenović kaže da su ljudi koji poznaju metodologiju rada policije takođe opasni.

- Kada imamo nekoga ko je radio u MUP i zna metode, kao i psihološke načine da se dođe do istine, on je već pripremljen i može imati korak prednosti u odnosu na policajce - zaključuje on.

Uperio prst u sinive i komšije Uhapšena još četvorica muškaraca pored Gorana džonića, uhapšeni su i njegovi sinovi milan i srđan, ali i braća milošević foto: Printscreen/Facebook, Kurir.rs/M.S. Podsetimo, Goran Džonić uhapšen je 20. oktobra zbog sumnje da je ubio svog brata od tetke Gorana Đokića, kao i svoju snaju Gordanu i bratanicu Lidiju. Lisice su stavljenje i njegovim sinovima, Stefanu i Milanu, ali i njegovim komšijama, braći Konstantinu i Kostadinu Miloševiću. - Goran Džonić je njih označio kao saučesnike. Međutim, dosadašnja istraga govori da je on najverovatnije sam isplanirao i izveo ovaj zločin, a na to upućuju brojni dokazi, kao i iskazi svedoka, kojih je sve više - podseća izvor Kurira.

