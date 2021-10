DVOSTRUKO UBISTVO: Belivuk i Miljković na saslušanju zbog likvidacija u Spužu!

Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo poslalo je Srbiji zamolnicu u kojoj se, kako Kurir saznaje, traži da naši pravosudni organi saslušaju Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Nebojšu Jankovića zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Damira Hodžića i Adisa Spahića u susednoj državi.

Podsetimo, pored dve likvidacije za koje ih sumnjiči Crna Gora, oni se sumnjiče i za najmanje šest ubistava u Srbiji.

- Putem međunarodne pravne pomoći Srbiji je poslat zahtev da sasluša trojicu osumnjičenih - potvrdio je izvor Kurira.

Damir Hodžić i Adis Spahić, podsetimo, nestali su 14. oktobra prošle godine. - Sumnja se da su Belivuk, Miljković i Janković, po prethodnom dogovoru, zajedno ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića, u čemu im je sa umišljajem pomogao Radoje Živković - navelo je Specijalno državno tužilaštvo.

foto: Specijalno državno tužilaštvo CG

Živković, koji je, prema pisanju medija, rođak Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana koji je u bekstvu, kako se sumnja, obezbedio je Belivuku i ostalima kuću u naselju Spuž u Danilovgradu za zločin, a potom stupio u kontakt sa Hodžićem i namamio ga u smrt.

Ilegalno ušli

- Kako se sumnja, Belivuk, Miljković i Janković su ilegalno ušli u Crnu Goru kako bi po nalogu N. N. osobe, za koju se veruje da je zapravo Zvicer, ubili Hodžića. Istovremeno, po dolasku u Crnu Goru oteli su "škaljarca" Mila Radulovića, poznatog po nadimku Mile Kapetan. Navodno, preko njegovog Skaja su istog dana kada su ubili Hodžića i Spahića u kuću u Ritopeku namamili i Lazara Vukićevića i ubili ga - otkrili su istražitelji.

Pitanja Belivuk tema crnogorskog parlamenta Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i juče je bio tema crnogorskog parlamenta, u kom su predstavnici poslaničkih klubova postavljali pitanja premijeru Zdravku Krivokapiću. Deo njih odnosio se i na legalan ulazak Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru u januaru ove godine, kada su bili gosti Radoja Zvicera. - Mera zabrane ulaska ukinuta je 28. decembra 2020. Tada se desilo da se jednim klikom, kako su kazali ispitani, promeni status lica. Zamislite šta je to, da li je to hajdučija. Dva službenika su ukazivala na usmeni nalog određenih starešina Uprave policije. Postoje brojne krivične prijave koje su podnete tužilaštvu, a nisu mrdnule s mrtve tačke. Ne postoje saznanja koja se mogu dokazati da u UP postoje ljudi koji su bliski ovoj kriminalnoj grupi, samo se može praviti pretpostavka. Tužilaštvo nema kapaciteta da to uradi, ali se nadam da će privesti pravdi ovaj slučaj - istakao je Krivokapić, prenosi crnogorski Dan.

foto: Specijalno državno tužilaštvo CG

Prema navodima izvora iz postupka koji se protiv njih vodi u Crnoj Gori, Belivuk je Hodžića ubio čim je došao u kuću u Spužu.

- Hodžića je do Spuža dovezao njegov rođak Spahić. Oko 15 sati u kuću su stigli Belivuk, Miljković i Janković. Belivuk je odmah ubio Hodžića tako što mu je ispalio hitac u glavu. Potom su sva trojica nasrnula na Spahića, vezali ga, kao i Radulovića. Istog dana ubili su i Spahića - utvrđeno je tokom istrage.

Glasovna poruka

O onome što se dogodilo u kući Belivuk je navodno preko Skaja, glasovnom porukom, obavestio ostale pripadnike grupe koji bili u Beogradu.

- Brate, Zemo i Hel i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao Kasap (Hodžić), Kratos (Miljković) je hvato zeta, Hel (Janković) je hvato M. To što je Kasap imao utoku i potegnuo, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako, brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami, bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate, to nema šta tu da se pravdamo - poslao je, kako je navelo SDT, u poruci.

Tela Damira Hodžića i njegovog zeta Spahića do danas nisu pronađena. U prijavi se navodi i da su tragove u kući sakrili tako što su kuću potpuno demolirali, potom iznova gletovali i krečili unutrašnjost kuće, menjali podove i pločice, kao i nameštaj.

Kurir.rs/Ekipa Kurira