DETALJI PUCNJAVE U BEOGRADSKOM NASELJU MIRIJEVO: Mladić izrešetan ispred kuće za OPOMENU! Često ga kupili BESNIM AUTOMOBILIMA

Mladić L. O. (21) izrešetan je u subotu ujutru u beogradskom naselju Mirijevo, a sumnja se da je vatreni obračun izbio zbog neraščišćenih računa u vezi sa poslovima vezanim za narkotike!

Pucnjava se dogodila u Ulici Matice srpske oko 3.15 časova, u neposrednoj blizini zgrade u kojoj mladić stanuje.

krvavi tragovi ispred zgrade foto: Kurir/B.Travica

- Mladić je navodno, u vreme pucnjave, bio sa devojkom, na oko kilometar od zgrade u kojoj živi sa ocem. Prema nekim informacijama, napadač ili više njih su ranjenog momka pratili, pa onda otvorili vatru na njega - priča izvor iz istrage:

- On je pogođen sa dva hica i ima povrede obe natkolenice. Najverovatnije, reč je o opomeni, a sumnja se da je sa napadačima imao neraščišćene račune u vezi sa narko biznisom - navodi naš sagovornik upućen u istragu.

Tragovi krvi

Ranjeni je, kako se veruje, od mesta na kome je upucan došao do stana u kome živi.

foto: Kurir/B.Travica

- Mladić je najverovatnije, sa povredama na desnoj nozi, dotrčao do stana, a o tome svedoče i tragovi krvi u samoj zgradi koji idu do ulaznih vrata njegovog stana. Krvavi otisci vode kroz celu ulicu, ima kapljica krvi, ali i otisaka patike, a ispred vrata se nalazi i veća lokva krvi, dok su brave na ulaznim vratima takođe krvave. Ispituje se da li je on povređen i na ulazu u zgradu, pošto se tu pojavljuje i trag leve krvave noge - kaže izvor.

Kako saznajemo, Hitna pomoć ga je odatle preuzela i odvezla na odeljenje ortopedije u bolnici na Banjici.

tragovi krve po ulici foto: Kurir/B.Travica

Odvezen auto

- Devojka koja je bila sa njim otišla je policijskim autom. Vozilo šlep-službe odvezlo je i "audi a4" za koji se sumnja da je u vlasništvu povređenog. Inspektori su juče ujutru obišli ceo kraj, obavili uviđaj i preuzeli snimke sa nadzornih kamera.

Komšije ranjenog mladića za Kurir kažu da se u gluvo doba noći čula četiri hica.

zgade ispred koje se dogodila pucnjava foto: Kurir/B.Travica

- Spavali smo i odjednom se čuo rafal, prvo smo pomislili da je vatromet ili petarda, ali smo ubrzo shvatili da je u pitanju pucnjava - kaže stanar zgrade i dodaje da mladić nikad nije pravio probleme:

- On ovde živi već 15 godina. Roditelji su mu se razveli, pa je on ostao ovde sa ocem koji je taksista, a stariji brat je otišao sa majkom. Veoma je kulturan, ali smo u poslednje vreme videli da ga često kupe "besnim" automobilima.

Ćuti o napadu Odbija saradnju Prema nezvaničnim informacijama, policija je pokušala da obavi razgovor sa ranjenim. - U bolnici su ga, navodno, posetili inspektori, ali je on odbio da priča sa njima. Prema nepotvrđenim informacijama, on već ima policijski dosije - rekao je izvor Kurira.

Kurir.rs / B. Travica

