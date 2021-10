STARA NAVIKA GA KOŠTALA ŽIVOTA Otkriveno zašto je Goran Đokić bogatstvo krio u bunkeru svojih kola! EVO GDE JE BIO ŠTEK U PASATU

Više od 50.000 evra koji su posle ubistva Gorana (57), Gordane (56) i Lidije (26) Đokić 27. septembra ukradeni iz njihovog automobila “folksvagen pasat” bilo je sakriveno u otvoru u gepeku u kojem je trebalo da stoji rezervni točak.

Taj deo Đokićevog “pasata” bio je prerađen u svojevrsni bunker u kojem je on čuvao devize kada bi išao negde a koliko je novca na tom mestu bilo u momentu ubistva i pljačke za sada se samo nagađa.

Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je u pitanju suma od najmanje 50.000 evra a sumnja se da je na tom mestu moglo da se nalazi i do 100.000 pa i 200.000 evra!

- Đokić je bio čovek starog kova. Uličnim dilovanjem deviza u Aleksincu počeo je da se bavi još devedesetih godina prošlog veka. Tada se sve završavalo na ulici, i dileri deviza su novac uglavnom držali u svojim automobilima koji su im bile pokretne “kancelarije”.

Od tada mu je po svemu sudeći i ostala ta navika. Kada je dozvoljeno otvaranje menjačnica, on je među prvima počeo da radi menjački posao, ali poverenje u banke nije imao pa je zadržao stare navike i skoro sav svoj novac je uvek nosio sa sobom u autombilu kada bi negde išao. Zato ga nije ispuštao iz vida ni na tren. Kada nije on mogao da motri na auto, onda bi gledao neko od najbližih članova porodice - priča dobro upućeni izvor.

Đokići su nestali u noći između 26.i 27. septembra kada su iz Moravca krenuli ka stanu u Aleksincu. Njihova ugljenisana tela nađena su 2.otobra u ataru Moravca, na mestu zvanom Dudine bare dok je spaljeni „pasat“ pronađen 12 kilometara dalje, na staroj separaciji šljunka u okolini Tešice.

Policija je 21.oktobra uhapsila Gorana Džonića (59), Đokićevog brata od tetke nakon čega je u voćnjaku iza kuće njegovog sina Stefana, koji u to vreme nije bio kući, nađeno je zakopano 43.000 evra a manji iznos bio je sakriven u usisivaču u kući. Na vreći i parama nađen je DNK materijal Gorana Džonića koji je za sada glavnoosumnjičeni za teško ubistvo i pljačku Đokića. Prema nezvaničnim informacijama on je nekoliko dana nakon nestanka Đokića jednom rođaku vratio dug od oko 10.000 evra, pa se osnovano sumnja da je i to novac novac koji potiče iz pljačke.

foto: Kurir Dragan Ilić, Privatna arhiva

Iako su zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Đokića uhapšena oba sina Gorana Džonića, Stefan i Milan, kao i dvojica meštana Moravca braća K.M. i A.M. koji pripadaju kriminalnom miljeu, za sada svi dokazi direktno sa zločinom povezuju samo Đokića. On je otkriven je nakon što je jedan bravar iz Moravca policiji prijavio da mu je tražio pre oko mesec mesec do i po dana da mu napravi metalnu cev za koju je rekao da je deo za poljoprivrednu mašinu, a za koju se ispostavilo da je prigušivač pištolja.

U njegovom stanu u Aleksincu pronađen je pištolj „bereta“ za koji je balističkim veštačenjem potvrđeno da je iz njega počinjeno ubistvo. Pištolj je nađen tek kada je Džonić rekao da ga je sakrio u ventilacioni otvor a kalibar „berete“ odgovara kalibru prigušivača. Osim toga, na dan nestanka Đokića, 26.septembra, Džonić je snimljen kako na pumpi u Žitkovcu sipa gorivo u kantu. Istog dana je bio u Tešici, blizu mesta gde je kasnije, 2.oktobra, nađen zapaljen pasat. U noći ubistva Džonićev skuter je snimljen u Tešici kako se vraća ka Moravcu...

Džonić je u istrazi ispričao da su ga braća Jojke ucenila i prisilila da im pomogne da zaustave auto Đokića I da je jedan od njih navodno ubio Gorana, Gordanu i Lidiju. Braća su na početku istrage bila na poligrafu I ništa ih nije povezivalo sa zločinom. Pošto su u međuvremenu otišli u inostranstvo gde žive, na poziv policije vratili su se u Srbiju kada su uhapšeni. Osim Džonićeve optužbe, prema dostupnim informacijama ništa ih ne povezuje sa zločinom, ali policija i dalje proverava sve činjenice.

Takođe, i na sada nema pokazatelja I da ikakve veze s aubistvom imaju oba Đokićeva sina koja su uhapšena jer ih je otac doveo u vezu sa zločinom jer je na pitanje da li sposobni da počine ubistvo odgovorio “možda i jesu”. Kasnije je promenio iskaz i rekao da sinovi nemaju veze te da iza zločina stoje braća Jojke koji su njega ucenili I primorali navodno da bude saučesnik. Oba Džonićeva sina imaju alibi za noć ubistva jer je jedan bio na poslu u Kopnenoj zoni bezbednosti a drugi na radnm mestu vatrogasca, ali su uhapšeni da bi se proverilo da li imaju ikakve veze sa zločinom.

Bonus video:

06:53 GRAĐANI U STRAHU: Posle ubistva porodice Đokić meštani se zaključavaju i retko izlaze iz domova