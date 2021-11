JEDAN DOKAZ PROMENIO TOK ISTRAGE: Prvi osumnjičeni za ubistvo Đokića bio je Džonićev sin zbog OVOG SNIMKA

Prvi osumnjičeni za svirepo ubistvo tročlane porodice Đokić nije bio Goran Džonić već njegov sin Stefan. Baš iz tog razloga policija je najpre pretresla njegovu kuću u Moravcu koja je oko kilometar udaljena od one u kojoj mu živi porodica.

Nakon što je u kući pronađena manja suma novca, metal detektorom pretražen je i plac pa je u korenu jednog drveta otkriveno još 43.000 evra.

Međutim, kada je policija dobila informaciju da Stefan retko boravi u svom domu jer je angažovan kao vojnik u Kopnenoj zoni bezbednosti, sumnja je pala na Gorana.

A, kako se saznaje, sve je počelo od žutog skutera koji je 25. septembra snimila nadzorna kamera u Tešici na putu prema mestu gde će dan kasnije biti spaljen automobil Đokića.

- Ključni trag policija je dobila zahvaljujući snimku nadzorne kamere. Trebalo je dosta vremena da se dođe do krunskog dokaza jer su najpre analizirani samo snimci od dana kad se zločin desio pa nadalje. Onda je promenjena strategija, pa se krenulo unazad i tada je iskrsao najvažniji dokaz. Mada se na snimku nije videlo ko upravlja žutim skuterom, dvotočkaš karakteristične boje prepoznao je jedan aleksinački policajac. On je rekao da takav motor vozi Stefan Džonić pa se istog trenutka policija uputila ka njegovoj kući, a onda su se stvari odvijale munjevitom brzinom - navode sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Nakon što je ustanovljeno da su i Stefan i drugi sin Milan bili na poslu u vreme zločina, policija se okrenula ka njihovom ocu.

- On je vrlo inteligentna osoba, uz to vrlo manipulativna. Sve vreme je pokušavao da utvrdi koliko policija zna, i tim saznanjima je prilagođavao svoje odgovore. Priznavao je ono što je znao da će lako biti dokazano, a negirao ono što je mislio da može da sakrije. Priznao je gde je sakrio pištolj kojim je ubio Đokiće jer je znao da će ga policija ionako naći. Međutim, njegovi dvosmisleni odgovori koštali su slobode njegove sinove. Njegov manevar usmeren na umanjenje ili izbegavanje odgovornosti je i to što je umešao i braću K. M. i K. M. kao i meštanina Nozrine D. P. koji su ga navodno prisilili da namami Đokiće, a zatim ih likvidirali. Međutim, iako je mala verovatnoća da su njegovi navodi istiniti, policija je morala da ih proveri - navode izvori.

Goran Đokić, njegova supruga Gordana i dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija ubijeni su u noći između 26. i 27. septembra u ataru sela Moravac. Njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra. Pretpostavlja se da je motiv ubistva koristoljublje jer je Džonić navodno dugovao velike sume novca između ostalog i svome bratu od tetke Goranu Đokiću.

