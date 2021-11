EVO ZBOG ČEGA ĆE GORAN DŽONIĆ BITI PONOVO SASLUŠAN: Dokazana njegova umešanost u jezivi zločin, ostaje da otkrije još neke dileme!

Goran Džonić, uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu porodice Đokić, biće ponovo saslušan u četvrtak.

- Džonić će verovatno biti saslušan da bi pojasnio neke navode jer je prvo dao iskaz, uperio prstom na sinove i braću Milošević, a onda dao neki drugi iskaz i na kraju se branio ćutanjem. Ima tu niz nelogičnosti. U svakom slučaju njegova umešanost je do sada dokazana - rekao je naš izvor upoznat sa detaljima i dodao:

- Jeste da na pištolju nema njegovih tragova, ali je za sada sigurno da je bio na mestu zločina i na mestu gde je zapaljen automobil. Da li je on bio egzekutor, to je još uvek nejasno? A, kada je optužio braću Milošević da su pucali u Đokiće, u sve to se ne uklapa prigušivač koji mu je čovek navodno napravio za poljoprivrednu mašinu - naveo je izvor Kurira.

Podsetimo, Đokići su nestali u noći između 26.i 27. septembra kada su iz Moravca krenuli ka stanu u Aleksincu. Njihova ugljenisana tela nađena su 2.otobra u ataru Moravca, na mestu zvanom Dudine bare dok je spaljeni "pasat" pronađen 12 kilometara dalje, na staroj separaciji šljunka u okolini Tešice.

Policija je 21.oktobra uhapsila Gorana Džonića (59), Đokićevog brata od tetke nakon čega je u voćnjaku iza kuće njegovog sina Stefana, koji u to vreme nije bio kući, nađeno je zakopano 43.000 evra a manji iznos bio je sakriven u usisivaču u kući. Na vreći i parama nađen je DNK materijal Gorana Džonića koji je za sada glavnoosumnjičeni za teško ubistvo i pljačku Đokića. Prema nezvaničnim informacijama on je nekoliko dana nakon nestanka Đokića jednom rođaku vratio dug od oko 10.000 evra, pa se osnovano sumnja da je i to novac novac koji potiče iz pljačke.

