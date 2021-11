LAZAR GALIĆ PRVI PUT IZNEO ODBRANU: Izjavio saučešće porodici dečaka koga je pregazio, pa šokirao: Ja sam proklet, ali nisam kriv

Lazar Galić koji je optužen da je 17.jula na Karaburmi u Beogradu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je na pešačkom prelazu poginuo Stefan B., a njegovi brat i otac povređeni, danas je pred sudom izjavio saučešće porodici, navodeći da je uništio dve porodice.

Da podsetimo, nesreća se dogodila u Ulici Marijane Gregoran, a mali Stefan preminuo je posle nekoliko dana u bolnici. Galić je uhapšen, pa posle saslušanja pušten da se brani sa slobode. Nakon burne reakcije javnosti, Galiću, inače već osuđivanom za saobraćajke, određen je pritvor.

- Velika je tragedija, bol s kojim treba da živim, ne znam kako ću. Ja sam otac dva dečaka od 14 i 6 godina, želim da izjavim saučešće porodici, mada znam da im to sada ništa ne znači, uništen im je život. Uništio sam i njihove živote i živote moje porodice. To je jad koji me grize, da bar mogu da vratim vreme - rekao je Galić, koji je odlučio da danas prvi put iznese odbranu.

Lazara Galića maricom dovezli u sud iz pritvora foto: Ana Paunković

Rekao je i da misli da je proklet jer je ceo život okružen tragedijama.

- Brat mi je pooginuo ispred kuće, na moje oči, kada je imao devet godina, a ja 12. Otac mi je nastradao 2005. godine na moru, kada je uleteo u vodu pokušavajući da spase devojku koja se davila - naveo je Galić.

Međutim, on je pre nego što je ispričao šta se dogodilo kobne večeri izjavio da ne oseća krivicu za kobnu saobraćajku.

- Te večeri išao sam Ulicom Marijane Gregoran ka svojoj kući. Video sam da čovek stoji kod pešačkog prelaza, ali se onda okrenuo leđima i pomislio sam da će ući u prodavnicu. Kada sam se približio na 10 do 15 metara, on se okrenuo i samo zakoračio. Instintkivno sam zatvorio oči i skrenuo na trotoar. Čuo sam tup udarac, ali sam nastavio dalje. Pogledao sam u retrovizor i video čovek koji je stajao, skrenuo sam u prvu ulicu levo, parkirao, i peške se vratio na 10 do 15 metara od mesta na kome se sve dogodilo - ispričao je Galić pred sudom tvrdeći da se kretao brzinom oko 40km/h i da pre tragedije nije pio alkohol.

Mesto saobraćajne nesreće foto: Kurir

On je naveo i da od parkiranih vozila sa strane nije video decu.

- Kada sma se vratio video sam da su se ljudi skupili, vikali su: "Dete, dete je povređeno". Upao sam u neku vrstu ludila, pred očima su mi bile sve tragedije koje su me snašle u životu. Pomerio sam se, otišao do stepenica koje vode ka mojoj kući, sedeo neko vreme. Mislio sam da ću da izletim iz svoje kože. Otišao sam kući, ali nisam mogao da spavam, sutradan je došla policija po mene. I dalje imam košmare i nesanicu - ispričao je Galić.

Njegovi branioci predložili su sudu da mu se danas ukine pritvor, ali je sudija to odbila. Na sledećem suđenju trebalo bi da svedoči Mihajlo B., otac dečaka.

Kurir.rs/ Jelena Spasić