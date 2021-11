POTRČAO SAM U SOBU DA GA IZVUČEM, MOGLI SMO SVI DA STRADAMO: Tragedija u Prigrevici, život izgubio Gojko (60), gasili vatru 2 sata

U požaru, koji je noćas oko 2 sata izbio u porodičnoj kući u Karađorđevoj ulici broj 55 u Prigrevici, život je izgubio Gojko Klašnjić (60). Požar je, najverovatnije, izazvala neugašena cigareta, kaže Gojkov zet, koji je noćas, slučajno, primetio vatru i odmah pozvao vatrogasce, čijom brzom intervencijom je sprečena tragedija većih razmera.

- Probudio sam se nešto posle 2 sata i učinilo mi se da kod Gojka u stanu vidim svetlo, što mi nije bilo neuobičajeno, jer je često umeo da zaspe, a da svetlo ostane upaljeno. Kad sam se bolje zagledao, shvatio sam da je to zapravo vatra. Potrčao sam u sobu da ga izvučem, ali nažalost sve je već bilo zahvaćeno gustim dimom, koji je vrlo brzo počeo da me guši. Jedva sam uspeo da izađem u dvorište i odmah sam se onesvestio. Kad sam došao sebi, otišao sam da pozovem vatrogasce, ali telefon nije radio, jer su žice već bile izgorele. Otrčao sam kod komšije, odakle smo pozvali vatrogasce. Brzo su došli, vatra je već bila zahvatila i stari deo kuće, do Gojkove sobe, ali na svu sreću uspeli su da je ugase da se ne proširi na komšijske kuće. Ne smem da pomislim šta bi se dogodilo da se nisam probudio. Mogli smo svi da stradamo - još uvek uznemiren priča Milan Pokrajac, Gojkov zet, koji sa suprugom Marijom i decom živi u istom dvorištu.

Gašenje požara je, po njegovim rečima, trajalo preko dva sata. Soba, u kojoj je buknula vatra i veći deo krova iznad te sobe, te krov i susedne prostorije u starom delu kuće, su potpuno izgoreli. Sestrin stan, koji se nalazi na drugoj strani dvorišta je, na sreću, ostao netaknut.

Gojko je, kako kaže njegov zet, dugo godina bio psihički bolestan, zbog čega je i upućen u invalidsku penziju. Bio je strastveni pušač i često je umeo da zaspe sa zapaljenom cigaretom u ruci.

- Ovo je ko zna koji put da izbija požar u njegovoj sobi, izazvan neugašenom cigaretom. Nije hteo da sluša, molio sam ga da ne pali cigaretu u krevetu. Nekako je išlo dok mu je majka bila živa, ona je uvek na vreme reagovala i sprečavala veće požare. Međutim, samo mesec i po nakon njene smrti, dogodi se tragedija. Nije mogao bez cigareta, pušio je i po tri kutije dnevno i evo, cigareta ga je na kraju, nažalost, koštala i života - dodaje Pokrajac.

Telo stradalog Gojka Klašnjića poslato je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Novom Sadu.

