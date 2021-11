BELIVUK JE SUROV I JAKO OPASAN DEČKO! Kristijan otkrio u kakvom je odnosu bio sa Veljom Nevoljom i šta su radili zajedno!

Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je par puta seo sa Veljkom Belivukom na piće i da je to sve od njihovog poznanstva.

"Kad sam sreo Velju Nevolju bilo je – zdravo, zdravo. Znam da je navijač Partizana. Mene su pitali iz ovog i onog klana – šta ti brate imaš sa Veljom, je l’ to tvoj drug? Kakav bre drug. Ja bio na utakmici on tamo, ja ovamo. Ja sam institucija za sebe. Seo dva ili tri puta sa njim i popio piće. Ja da sam hteo da budem sa ovim ili onim klanom ja bih to transparetno rekao", rekao je Golubović za Balkan info.

Podsetimo, u julu ove godine Kristinaj je u intervjuu za Mondo rekao da je, kada je izašao iz Zadruge, saznao da je Velja Nevolja uhapšen.ž

"Bio sam u Zadruzi i posle kad sam izašao su mi rekli - pao novi Zemunski klan. Mislio sam da su škaljarci ili kavčani. Međutim rekoše mi da je izvršavao zadatke za jedan od ta dva klana, da su pekli i sekli ljude. Zaista sam se začudio. Znao sam Belivuka od davnina da je spreman da to uradi. Bio je jako surov i jako opasan dečko", rekao je on tada i dodao:

"Opet, znajući ga na privatnom planu, četvoro dece, kosi travu, fin, kulturan, pedantan. On i Sale su me uvek ispoštovali na tribini. Nikad ne bi rekao da će oni toliko da odu daleko. Eto vidite, čuda se rađaju. To su nove generacije, nova deca. Hteli su tako da žive i evo opet smo došli do doživotne. Ako im je neka satisfakcija napravili su novac, imaju potomke, živi su. E sad treba da znaju šta su uradili jer medalja ima i drugu stranu."

Zoran Lepi Branković, poznati momak sa voždovačkog asfalta iz vremena devedesetih govoreći o slučaju Veljka Belivuka rekao je da su "veći deo Veljine ekipe bili bolesni ljudi."

"Ej da ti sediš u sobi i gledaš kako muče nekoga, kako ga seku. Na kraju mu odseku glavu i pošalju tu glavu nekome ko ju je naručio za neke pare. To je zaista bolesno. Toliko ljudi da pobiješ, da ih melješ. Verovatno su bili svesni da će tome doći kraj. Šta su oni mislili? Da će neko da ih štiti ceo život?", rekao je Branković.

Način na koji su Belivukovi ljudi krili dokaze koristeći kiselinu i mašine za mlevenje mesa zgrozio je mnoge.

"Veljko Belivuk je gledao da sakrije tragove, tako da mu je najsigurnije da samelje čoveka. Oni su to sve radili jer su videli već negde i pomislili da to uspeva u sferi kriminala kojim se oni bave. Tu nema milosti. Žao mi je ljudi što su tako završili, ali kad te ubiju kako god da završiši isto ti se vata."

Ovako o Belivuku i njegovoj grupi priča Milorad Tomić, jedan od najpoznatijih izbacivača iz Beograda i nekadašnji telohranitelj Vojislava Šešelja.

Na pitanje kako komentariše to što je Belivukova grupa koristila kiselinu u obračunu sa protivnicima, Tomić kaže da to nije ništa novo.

"Kiselinu su koristili američki mafijaši barem pet decenija unazad. Toto Rina je bio poznat po rastvaranju ljudi u kiselini. Postoje indicije da je i decu svojih neprijatelja rastvarao u kiselini. Dakle već je to neko radio. Šta je njima bio problem da se sete", rekao je Tomić u intervjuu za "Balkan info".

