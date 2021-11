SLEDI KLJUČNI KORAK U ISTRAZI PROTIV DŽONIĆA: Osumnjičeni za ubistvo Đokića više ne zna ni šta priča NALAZI SE U TEŠKOM STANJU

Goran Džonić, osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić, doveden je u pratnji zatvorskih stražara u policijsku stanicu Palilula u Nišu gde je ponovo saslušan zbog sumnje da je počinio monstruozni zločin.

- Postupak će ići svojim ustaljenim tokom. Suština je da se svi iskazi koje je dao osumnjičeni dokažu ili negiraju što obezbeđuje ispravnost pravnog postupka - naveo je bivši zamenik načelnika Policijske uprave Niš Goran Barun i dodao da je ubistvo Đokića jedno od najtežih krivičnih dela ikada počinjenih na teritoriji Niša.

Kako je Barun istakao, potrebno je uraditi psihološko veštačenje glavno osumnjičenog.

- Izjave advokata koje su sinoć davali pred sudom govore o tome da je kod osumnjičenog došlo do značajnog stresa koji ga je doveo da kontradiktornim izjavama zbunjuje kako sudiju, tako i tužioca i ostale advokate. To ukazuje da treba uraditi njegovo psihološko veštačenje kako bi se utvrdila struktura ličnosti koja bi mogla jedan takav zločin da izvrši. Bitno je da nijedan nevin navedeni učesnik zločina ne bude izložen poruzi. Očigledno je da Džonić daje izjave koje neminovno imaju cilj da sa sebe skine bilo kakvu odgovornost - smatra Barun.

Dodaje da u slučaju osumnjčenog postoji mogućnost postraumatskog sindroma.

- Postraumatski sindromi koji se javljaju, ako je prema pretpostavci on izvršilac krivičnih dela, a svi dokazi do sada ukazuju na to, evidentno utiču na njegovo psihičko stanje - podvukao je Barun.

Težina navedenog zločina je do te mere velika da je došlo do uznemiravanja javnosti.

Goran Đokić, njegova supruga Gordana i dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija ubijeni su u noći između 26. i 27. septembra u ataru sela Moravac. Njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra.

