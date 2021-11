OVO JE UČITELJICA KOJA JE NASTRADALA U STRAVIČNOM UDESU KOD KAĆA: U njen auto udario drogirani vozač! Uvek bila vedra i nasmejana

Mlada učiteljica Tijana Bilić (36) iz Novog Sada, izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u nedelju, oko 14 časova, na Zrenjaninskom putu u smeru ka Kaću. Tiijana se nalazila za volanom "reno klia", na koji je naleteo vozač "mercedesa", Petar K. (21) iz Novog Sada.

Kako saznajemo, do nesreće je došlo kada je ovaj dvadesetjednogodišnjak, na Zrenjaninskom putu, vozeći "mercedes" iz pravca Novog Sada prema Kaću, obilazio jedan automobil, preko pune linije, koji je zakačio, a zatim je nastavio da se kreće i udario u "reno klio" za čijim je volanom bila učiteljica. Od silinre udara njeno vozilo je sletelo s puta i prevrnulo se na krov,a učiteljica je poginula na licu mesta.

Uvek vedra i nasmejana

Saša Gajić, direktor Osnovne škole "Ivo Lola Ribar", gde je nesrećno nastradala Tijana radila, za naš list kaže:

-Tijana je kod nas radila kao učiteljica, šest, sedam godina. Bila je odlična u svom poslu. Vredna i omiljena, svi u kolektivu su je voleli. Znala je sa decom i deca su nju jako volela. U našoj školi je najpre radila u produženom boravku. Svi smo jako potrešeni tragedijom. Uvek je bila srdačna, i o njij zaista mogu da kažem sve najlepše, brižna i vesela osoba - rekao je Gajić.

foto: Privatna Arhiva

Porodica nesrećne Tijane je u totalnom šoku. Neverica, tuga, jecaji odzvanjaju zgradom. Živela je sa majkom i ocem, nije bila udata. Prijatelj porodice Bilić kaže da se Tijana vraćala od rođaka koji žive u jednom mestu nadomak Zrenjanina.

- Budući da je kasnila, mama se malo zabrinula, ali je pretpostavljala da je to zbog gužve na putu koje su česte na toj deonici. Odjednom im je neko pozvonio na vrata i kada su otvorili videli su policajca koji im je izrazio saučešće i objasnio šta se desilo. Policajac je bio izuzetno ljubazan i objašnjavao im je kakva je sada procedura i da neko mora da ode do Instituta za sudsku medicinu da identifikuje telo. Međutim, par sati su skupljali snagu i hrabrost da se tamo upute jer nisu želeli da poveruju da je to Tijana. Konačno je brat otišao tamo sa jednom prijateljicom i uverio se da je u pitanju njegova sestra. Život je bio pred njom. Nikome ništa nije zgrešila i zaista nije zaslužila tako da okonča. Mi prijatelji još ne možemo da dođemo sebi a zamislite kako je njenoj porodici. Velika je to tuga - priča nam prijatelj porodice Bilić.

Jedna od majki, čijim sinovima je Tijana bila učiteljica kaže da je ovo strašno.

-Tijana je bila našem starijem sinu učiteljica, a on njena prva generacija. Kada je on pošao u 5 razred, mlađi sin je krenuo kod nje. I evo ni dva meseca nije prošlo, šta reći deci...Ostaće lepe uspomene. Bila je odličan pedagog, puna entuzijazma, uvek vedra i nasmejana. Deca su je baš, baš volela - priča potrešena žena.

Vozač na intezivi

Inače, vozač Petar bio je pozitivan na marihuanu i kokain, utvrđeno je prilikom testiranja u Kliničkom centru Vojvodine, saznajemo nezvanično.Testiranje je urađeno u redovnoj proceduri posle saobraćajne nesreće. Inače, mladić je imao probnu vozačku dozvolu i upravljao je neregistrovanim automobilom.

foto: Privatna Arhiva

- U Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, primljen je pacijent P. K. (21) sa teškim telesnim politraumatskim povredama. Posle hitne, blagovremene, kompletne dijagnostike, lekarske pomoći i zbrinjavanja, pacijent je smešten na Kliniku za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg konzervativnog tretmana, saopšteno je iz PR služba KC Vojvodine.

Osumnjičenom sledi krivična prijava zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kada njegovo zdravstveno stanje dozvoli, biće saslušan.

(Kurir.rs/S. S.)