PEVAČICA ČETIRI DANA LEŽALA MRTVA U VODI!? Šokantne tvrdnje bivšeg inspektora koji je radio uviđaj ubistva Jelene Marjanović

"Pevačica “Granda” Jelena Krsmanović Marjanović (33) ležala je najmanje četiri dana mrtva u kanalu u Borči, pre nego što je njeno telo pronađeno 3. aprila 2016. godine", tvrdi bivši šef Odseka za krvne delikte Žarko Popović, čija je ekipa radila uviđaj.

Popović smatra da je Jelena ubijena ranije nego što je navedeno u zvaničnoj optužnici, po kojoj je ona nestala 2. aprila 2016, a pronađena dan kasnije.

‒ Zoran Marjanović je u sredu, u dnevnoj smeni, došao kod mene da prijavi nestanak supruge, a u nedelju je pronađen leš. Ona je četiri dana ležala u vodi, ako ne i više. Ja sam sa Marjanovićem imao dva puta kontakt. Prvi put kada je uzeta prijava o njenom nestanku, naglašavam, ne o ubistvu.

foto: Zorana Jevtić

Meni je njegova priča bila vrlo nelogična iz prostog razloga što je on rekao: “Šetam sa ženom, trčkaram sa ćerkicom, i ona trčkara (Jelena), pa se vrati i poljubi je, pa odjednom nestane.” A na nasipu žive duše!

Da je on rekao da su bili u Knez Mihailovoj, u onoj gužvi, pa da mu je neko „smotao” ženu i odveo negde, mogla bi da prođe priča. Ovako… kaže Popović za Objektiv..Na pitanje da li to znači da je Jelena ubijena ranije, on kaže:

‒ Realno rečeno, da. Zoran nije mogao da tog dana to uradi, morao je ostati neki trag na njemu. Bivši inspektor otkriva da je Marjanovića tada uputio na Treće odeljenje da ga preuzme, da porazgovaraju sa njim.

foto: Zorana Jevtić

‒ U samom startu sumnjao sam u njegovu priču jer je nelogična, posebno za policajca mog profila koji je 30 godina radio krvne delikte. Pozvao sam Odeljenje za krvne delikte i rekao im da “imamo sumnjivog čoveka, sa takvom i takvom pričom, ne bi bilo loše da ga uzmete i porazgovarate sa njim”. Oni su se zaleteli, odredili mu pritvor i morali da ga puste.

Zašto? Zato što kada mu tužilac po jednoj stvari odredi zadržavanje od 48 sati, ne može više po istoj stvari da se privodi. Jedino ako tek nađete nove dokaze možete da ga direktno vodite u tužilaštvo. Tužilac vodi istragu, a ne policija – otkriva dosad nepoznate detalje bivši šef krvnih delikata.

Kurir.rs/Objektiv

bonus video:

03:14 SLEDI KLJUČNI KORAK U ISTRAZI PROTIV DŽONIĆA: Osumnjičeni za ubistvo Đokića više ne zna ni šta priča