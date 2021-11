BEOGRAD - Osnovni sud u Đakovici osudio je E.K na šest godina zatvora zbog silovanja trinaestogodišnje N.N.

Kako prenose kosovski mediji, okrivljeni E.K. se na prvom ročištu izjasnio krivim za krivično delo koje mu se stavlja na teret.

On je optužen da je od 23. do 29. septembra 2021. godine odlazio sa N.N. na različite lokacije, gde je za sve to vreme primoravao maloletnicu na neprekidan polni odnos.

Kurir.rs/Beta