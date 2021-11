ESTRADNI MAKRO MIHAILO PRIZNAO: Bio sam iskren i korektan, znale su šta je njihov posao! Nikada nisam UDARIO nijednu devojku

Mihailo Maksimović, najpoznatiji estradni makro priznao je danas pred Višim sudom u Beogradu da je posredovao u prostituciji, ali je odbacio navode optužnice koji ga terete za trgovinu ljudima, odnosno da je dve devojke vrbovao za bavljenje prostitucijom.

Maksimović, koji je danas prvi put javno izneo odbranu detaljno je govorio o tome kako je poslovala njegova "firma", za koju su, kako se spekulisalo, radile brojne poznate žene. On je otkrio da su devojke mesečno radile 15 do 20 dana i zarađivale od 5.000 evra do 10.000 evra.

- Dve oštećene devojke, koje se pominju u optužnici su kontaktirale mene, a ne ja njih. Bio sam iskren i korektan, znale su od prvog dana šta je njihov posao. Nisam zalazio u to kakvih su materijanih prilika bile, to me nije zanimalo. Postojala su pravila firme, kao i u svakoj kompaniji, kao i propisane kazne, koje ja i nisam primenjivao. Moram da kažem, ni jednu devojku nikada nisam udario, vređao ili im pretio. Svaka od njih, kada bi poželela, u istom danu je mogla da izađe iz posla - rekao je Maksimović pred sudom.

foto: Ana Paunković

Devojke su, kako je ispričao, radile po unapred dogovorenim smenama i imale do tri klijenta dnevno.

- Firma im je obezbedila i psihoterapeuta, ličnog trenera i ginekologa, pošto su zbog vrste posla pregledi bili obavezni. Sve je bilo podređeno da im firma obezbedi što bolje uslove, pa su ih, osim na zakazane termine kod klijenata, vozači vozili i u teretanu ili na preglede - naveo je Maksimović.

U sudnici je danas je danas odbranu izneo i Dušan Milenković, koji je bio zadužen da vozi devojke. On je otkrio i da je njegov kolega bio dečko ostećene Milene G., navodeći da je čak i njena majka znala čime se bavi.

foto: Zorana Jevtić

Mihailo je posle suđenja za Kurir najavio i da 21. novembra izlazi njegova prva knjiga iz serijala "Javna tajna", pod nazivom "Mnoga lica Marije Magdalene". Nastavak suđenja je zatvoren za javnost pošto se saslušavaju sudski veštaci koji treba da svedoče o psihičkom stanju oštećenih devojaka.

(Kurir.rs/J. S.)