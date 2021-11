OČAJ! Majka Maje (29) koja se predozirala u kući kod dečka slomljena od tuge! MEŠTANI: ONA I SESTRA SE ODAVNO DROGIRAJU!

Teško mi je, ne mogu da pričam, mnogo je loša situacija... Bol je neopisiv... - kroz suze je rekla Slavica M, majka Maje M. (29) iz mesta Karbulovo pored Negotina koja je pre nekoliko dana preminula od prekomerne doze narkotika.

Tragedija se dogodila u selu Miloševo, takođe nadomak Negotina, u kući Dragana Ž. (35) njenog dečka.

Njih je, podsetimo, u krevetu pronašla Jelena Ž, Draganova majka, koja je, kako se navodi, uspela da probudi sina, ali ne i Maju. Pozvala je policiju, a Hitna pomoć je konstatovala smrt. Draganu je određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog sumnje da joj je omogućio korišćenje opojnih droga.

- Nije on kriv, oni su oboje narkomani. Viđao sam je tu po Miloševu, ali su oni na drugom kraju od mene... - rekao je jedan meštanin sela u kojem živi Dragan i dodao: "Majka mu je divna žena, a to sve se dogodilo u kući njenog oca, Draganovog dede. Tu je ta devojka i živela u zadnje vreme".

Meštani Karbulova kažu da se Maja i njena rođena sestra Sanja dugo drogiraju, ali da nikada nisu pravile probleme.

- Maja je sa ocem Slađanom dolazila kod mene pre 6, 7 godina da kupuje jabuke. Tada je sa nekim drugim momkom, ne ovim sad, terala te jabuke za Bor na pijacu i tamo su ih prodavali. Uvek je izgledala kao dobro dete... Ali se dugo već priča da su obe sestre u tome... - kaže meštanka pomenutog sela i dodaje da njenu sestru S. dugo nije videla.

Da su i Maja i S. uvučene u pakao droge ispričao je rođak ove nesrećne porodice.

foto: Facebook

- S. je isto na metadonu, kao što je bila i Maja. Obe su heroinski zavisnici. Njih dve su zajedno išle u Poljoprivrednu školu. Tada su iznajmile kuću u Negotinu, živele same i tada su i počele da se drogiraju. To odavno traje... S. je pod strogim nadzorom lekara i nije u stanju da govori. Ona ima i malo dete, ali nema muža. Staratelji detetu su njeni baba i deda, oni je čuvaju. Svi žive u jednoj kući tu u Karbulovu, ali su dobrostojeći. Otac se bavi poljoprivredom i dobro zarađuje - kaže rođak.

Navodi da su se Dragan i Maja upoznali u narkomanskom društvu.

- To je jedan povezan krug ljudi. Svi se oni znaju, zajedno se drogiraju. Ona je pokušala sebi dva puta da oduzme život do sada. Dva puta je mešala razne tablete u velikim količinama sa metadonom, ali su je lekari spasili. Ovog puta nisu uspeli. Koliko znam, pored metadona, nađene su te crvene tablete - kaže on za "Blic".

Maja M. je sahranjena juče na lokalnom groblju.

Inače, oni su na društvenim mrežama objavljivali zajedničke fotografije, poslednju je objavila pre dva dana pred smrt, a na Fejsbuku su ozvaničili vezu 11. oktobra ove godine.

Inače, Dragan Ž. je i ranije dovođen u vezu sa narkoticima. Svojevremeno mu je suđeno kao članu kriminalne grupe Agima Isljamija za neovlašćenu prodaju narkotika, ali ga je sud 2010. godine oslobodio optužbi.

Sestra se oprostila od sestre Maje na Fejsbuku.

foto: Printscreen/Facebook

Nakon smrti svoje sestre, S. je na svom Fejsbuk profilu ostavila poruku: "Bože samo tebe molim da mi ustane... zašto si je uzeo, molim te ustani, ako ti je tamo bolje zovi i doći ću ja kod tebe, volim te".

S. je od smrti svoje sestre na svom profilu objavila još nekoliko fotografija sa sestrom i svojim detetom.

Kurir.rs/Blic