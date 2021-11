PROGOVORIO: Posle Elezovog priznanja lociran ubica Stojanovića, u problemu i Hrkalovićeva?

Specijalci pretresali više lokacija u BiH tragajući za odbeglim egzekutorom, a interesantno je da je on lociran posle sklapanja sporazuma između kriminalca Darka Eleza i tužilaštva

Specijalci Bosne i Hercegovine juče su pretresali različite lokacije tragajući za Milivojem Lovrenovićem, za kojim je Beograd raspisao Interpolovu poternicu zbog sumnje da je 13. septembra 2020. ubio Strahinju Stojanovića na Novom Beogradu.

Kako prenose mediji, on je vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Gradiški i operativne informacije ukazivale su na to da se neko vreme tu i skrivao.

Pobegao u Hrvatsku

- Pretresani su njegovi lokali, stan i vikendica. Pripadnici SIPA tragali su za Milivojem L., poznatim kao Čaruga, koji se dovodi u vezu sa više likvidacija u Srbiji i regionu, ali je uspeo da pobegne, najverovatnije u Hrvatsku - prenela je televizija BN.

foto: Mondo/Anja Konstantinović, Privatna Arhiva

Raznesen na ulici Lovrenović sam izveo egzekuciju Strahinja Stojanović ubijen je 13. septembra 2020, kada je sa svojom devojkom, Kolumbijkom Sonjom Suarez Gomez, krenuo na auto-trke na Ušću. Kada su džipom BMW X5 izašli iz garaže, odjeknula je eksplozija u kojoj je on ubijen, dok je Kolumbijka lakše povređena. Milivoje Lovrenović brzo je identifikovan kao ubica i za njim je raspisana poternica. - Odmah je napustio državu. Skinuli smo i pregledali preko 200 kamera, locirali prisutne na baznim stanicama. Utvrđeno je da je sam sve odradio, sam je opservirao Stojanovića, sam je postavio eksploziv, sam ga je digao u vazduh. Samo nije sam napustio Srbiju, ali dok sam ja bio u MUP, nije utvrđeno ko mu je pomagao - izjavio je u jednoj emisiji Ilija Milačić, koji je bio načelnik beogradskog UKP i objasnio da se Lovrenovićev DNK u potpunosti poklopio sa onim sa mesta zločina, kao i da su ga otkrili tetovaža i ožiljak na nozi.

Podsetimo, tokom istrage Stojanovićevog ubistva došlo se do egzekutora, ali ne i do naručioca zločina. Međutim, kako izvor Kurira otkriva, jedan pravac istrage vodio je ka Darku Elezu, koji je pre nekoliko dana sklopio sporazum o priznanju krivice s tužilaštvom u Bosni na osnovu kog je osuđen na 15 godina zatvora. Inače, on je po poternici iz BiH bio uhapšen krajem decembra 2020. u Srbiji i izručen Bosni.

foto: Instagram Printscreen

- Elez i Stojanović dovode se u vezu sa ubistvom advokata Dragoslava Miše Ognjanović, a postoje informacije koje ukazuju na to da je među njima došlo do raskola. Iskaz koji je dao Elez, pa je tužilaštvo prihvatilo sporazum s njim, još nije dostavljen našim istražiteljima, ali se ne isključuje da je odlučio da progovori i o zločinima u Srbiji s kojima se dovodi u vezu. Moguće je da je na osnovu njegove izjave počela potraga za Lovrenovićem - objašnjava izvor Kurira.

Beogradski mediji ranije su preneli i da je Lovrenović tokom boravka u Beogradu, pre ubistva Stojanovića, bio u stanu u Južnom bulevaru i koristio blindirani auto koji je pronađen prilikom privođenja navijača D. Š. Navodno, u njemu je nađena zdravstvena dokumentacija bivše državne sekretarke MUP Dijane Hrkalović. Kako su naveli, sumnja se da je automobil navijač dobio na poklon od navijača s kojim je Hrkalovićeva bila bliska.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Saradnja s Belivukom

Osim toga, prema operativnim informacijama, Elez je blisko sarađivao s kavačkim klanom i Veljkom Belivukom, ali je navodno bio i čovek od poverenja Dijane Hrkalović, koja je u pritvoru zbog trgovine uticajem.

- Operativne informacije ukazuju na to da su Hrkalovićeva i Elez bili u kontaktu i da ga je ona štitila u Srbiji. Postoje dokazi koji upućuju na to da je ona od njega tražila ubistvo advokata Ognjanovića. Zbog toga bi Elez mogao da bude nezgodan svedok i po nju - kaže izvor.

Kurir.rs/Ekipa Kurir