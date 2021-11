EVO ŠTA TVRDI ŽENA NIŠLIJE OSUMNJIČENOG DA JE OBLJUBIO DEVOJČICE: On ni sa mnom nije imao odnos tolike godine, komšije u NEVERICI

Meštani sela iz okoline Niša od juče su u šoku jer je njihov komšija D. M. (63) osumnjičen da je pre nekoliko meseci imao seksualne odnose sa dve devojčice stare 13 i 14 godina zbog čega mu je Viši sud u Nišu odredio zadržavanje dok traje istraga.

Inače, kako je njegova supruga ispričala D. M. je dijabetičar, navodno ne vidi na jedno oko i invalid je jer su mu amputirane obe noge zbog gangrene.

- On se takođe sumnjiči i da je tokom ovog meseca telefonom pozivao maloletnicu takođe iz istog sela i predlagao joj da imaju seksualne odnose, saopštili su nadležni organi.

U samom selu to mnogi negiraju, ali prema pisanju medija navodno se D. M. predstavljao kao vidovnjak i božji čovek i da je na taj način privlačio svoje žrtve.

Njegova žena, kaže da mu je sve namešteno i da od svega što se do sada čulo ništa nije istina. Ona kroz plač priča svoju ispovest i tvrdi da on nije u "stanju bilo koga da siluje".

- On je optužen da je malteretirao dve devojčice. Ali, to nema veze s istinom. Mi nemamo porod i on mnogo voli decu. Koje prođe i nema za sladoled, on mu da. On je čovek bez obe noge, njemu su povezane samo žile da može da živi. Uz to je i dijabetičar. Pa on ni sa mnom nije imao odnos tolike godine, a kamoli da dira devojčice. On ne može ljudski ni da se pomokri, a kamoli da radi, to što se piše. Neko hoće da mu napakosti. To je potpuno nemoguće. Sa mnom je 42 godine u braku, ni jednu ružnu reč nije rekao ni jednoj ženi. Tu često svraćaju komšinice i nema zbora da je on takav - priča njegova žena.

Ona kaže i demantuje da se predstavljao kao vidovnjkak ili božiji čovek.

- Ma kakav vidovnjak. Jeste mi imamo ikone u dnevnoj sobi. Kupovali smo dok smo mogli da obilazimo manastire. Mi smo vernici i ne bavimo se nikakvom magijom. Niti je on bilom kakve poruke slao. Ne znam ko su te dve devojčice. Za jednu devojčicu znam da se čuo telefonom. On je rekao nešto "mače da li ima nekog starijeg" tako nešto. Posle se javio njen otac, napsovao ga, ali ne znam zašto. I to je sve što znam - ispoveda se Milosavka.

Oko D.M. ima dvojakih priča. Starije neke ženske osobe kažu "Kuriru" da je nudio novac ranije ženama i dobacivao tražeći neku vrstu seksualne usluge.

Druge pak kažu da ga nisu videle godinama, jer stanuje u skrajnutoj ulici u i da zbog hendikepa ne dolazi u centar sela.

Jedna od njegovih komšika, kaže da će devojčice teško da se nose sa tom traumom.

- Nisam ranije čula da se nešto tako dogodilo u našem selu. Znam ga onako površno, ali nikada nisam imala kontakt sa njim. Čuli smo iz novina da se bavio vidovnjaštvom, magijom, ali da je to radio u selu, to ne bih znala. Mi smo ovde svi u šoku zbog svega toga - rekla je ova devojka.

Komšije ne mogu da veruju šta se događa u njihovom selu, ali oni ili zaista ne znaju ili ne žele da odaju identitet roditelja devojčica koje preživljavaju teške dane.

- Znam ga od malena. Kao mali smo se igrali. On je normalan, dobar čovek, na žalost nije imao dece i prosto mi je neverovatno da se tako nešto dogodilo, a da se odnosi na njega - kaže ovaj komšija.

D. M. je bio nekada radnik "Preduzeća za puteve" i iz njegovog sokaka nije mnogo izlazio što zaključujemo iz rečenice njegovih komšija ispred prodavnice koji kažu da ga godinama nisu videli.

