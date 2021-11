TRAGEDIJA NA PUTU: Poginuli brat i sestra, majka celu noć čekala sina, a onda joj javili da je mrtav

Brat i sestra od tetke, Strahinja Stevanović (14) i Lolita Zdravković (22), poginuli su juče na putu za Vrbovski nadomak Beograda, kada su od njenog momka S. V. (32) uzeli automobil da se provozaju pre nego što dečaka odvezu kući u selo Glogonj kod Opova.

uviđaj foto: Printscreen/ TV Pink

Stravična nesreća dogodila se najverovatnije oko dva sata iza ponoći, kada je Zdravkovićeva, koja je bila za volanom, na duploj krivini izletela s puta, prešla preko livade i upala u kanal pun vode.

Izbegli smrt

- Strahinja i Lolita su u kolima prvo bili sa njenim momkom i drugaricom, a trebalo je da od Beograda odvezu dečaka, inače učenika srednje škole, u selo u kome je trenutno boravio sa porodicom. Međutim, momak i drugarica su izašli iz auta na jednom delu puta, a Zdravkovićeva je zatražila automobil da se još provoza sa bratom - priča izvor i dodaje da se sumnja da su brat i sestra pre udesa bili na nekoj kućnoj proslavi:

- Njih dvoje su otišli kolima da naprave krug, a dečko i drugarica su ih čekali. Oni su izbegli smrt samo zato što su ranije izašli iz auta. Kako ih nije bilo, pozvali su policiju i prijavili nestanak. Patrole su krenule u potragu, pa je automobil "opel zafira", u kome su brat i sestra bili, pronađen potopljen u kanalu kod mesta Vrbovski. Ceo prednji deo automobila bio je pod vodom, videli su se samo gepek i dva zadnja točka.

kanal foto: Nikola Anđić

Na mesto tragedije došle su policijske patrole i Hitna pomoć, a kola su tek juče ujutru, oko sedam sati, izvučena iz kanala pomoću bagera.

- Kada je "opel" izvađen iz kanala, u njemu su pronađena tela Stevanovića i Zdravkovićeve, koja su potom izvučena iz kola i stavljena na travu. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt dvoje mladih - navodi izvor i dodaje da su potom momak i drugarica poginule devojke dali izjave u policiji, kao i roditelji nastradalih.

Poslednja fotografija Pre udesa kačila na Instagram pivske flaše Lolita Zdravković često je na društvenim mrežama objavljivala slike sa bratom Strahinjom, a ista situacija dogodila se nekoliko sati pre kobnog udesa. Ona je na svom profilu na Instagramu okačila stori na kome su se videli paketi sa pivom i tagovala nekoliko prijatelja, ali i Strahinju. - Pretpostavlja se da su oni kobne večeri, posle radova u stanu, svratili na kućnu žurku kod druga, gde su možda malo i popili, pa krenuli za Glogonj. Drugarica je pošla sa njima i Lolinim dečkom, dok su druga drugarica i drug ostali u Zemunu - kaže naš izvor.

Teča poginulog Strahinje, koga smo zatekli u Glogonju, kaže da je Strahinja sa sestrom bio u Beogradu, gde su pomagali oko renoviranja stana.

Renoviraju stan

- Strahinja se sa porodicom pre dva dana preselio u Glogonj, jer se njihov stan u gradu renovira. Trebalo je da ga sestra, koja ima vozačku dozvolu, doveze do kuće. Kasno sam došao sa posla, legao da spavam, a moja svastika, Strahinjina majka, čekala ga je celu noć budna - priča uznemireni teča dečaka i nastavlja:

pivske flaše pored kanala foto: Nikola Anđić

- Oko četiri sata ujutru me je probudio poziv iz policije, rekli su nam da hitno dođemo do stanice "29. novembar". Tamo smo čuli za nesreću, a ja sam kasnije otišao do mesta na kome su poginuli. Cela porodica je nema od bola.

Natpis na majici "Nemoj da piješ i voziš" Zanimljivo je da je nastradali Strahinja na poslednjoj slici, objavljenoj prošlog vikenda, na sebi imao majicu sa natpisom "Don't drink and drive, smoke and fly" (Nemoj da piješ i voziš, duvaj i leti), na kojoj se aludira na pušenje marihuane pre vožnje automobila.

Kako kaže, Strahinja je bio učenik prve godine jedne stručne srednje škole. - Uopšte nam nije jasno kako se nesreća dogodila. Strahinja nam se te večeri nije javljao na telefon, jer mu se još ranije ugasio zbog prazne baterije - dodao je teča.

Alkohol i srča

Na mestu stravične nesreće juče su se u blatu videli tragovi automobilskih guma, kao i delovi "opel zafire", a meštanima su zapale za oko i pivske flaše. - Mislimo da su flaše ispale iz automobila, pošto ih juče nije bilo tu, znam jer svaki dan šetam ovuda. Ne znamo odakle su mogle da se stvore, sigurno su ispale iz auta prilikom tumbanja - priča jedan meštanin Vrbovskog.

Crna tačka I ranije upadali u kanal Meštanin Vrbovskog Jovan, koji živi u blizini kanala, kaže da je ovo mesto crna tačka. - Ovde postoji dupla krivina, a nema znaka koji to pokazuje. Ljudi se zalete i veoma često "isprave" krivinu i završe u kanalu. Nažalost, nesreće su jako česte, a ovo nije prvi put da neko upada u vodu - priča naš sagovornik: - Pre nekoliko godina su na drugoj strani kanala upali momak i devojka, ali su, srećom, brzo izvučeni i niko nije nastradao. Automobil je i tada satima izvlačen pomoću teške mehanizacije.

Kurir.rs/ Jelena Ivić