AKO ME NAPADNE OPET ĆU GA UBOSTI: Jasmina iz Koteža priznala da je izbola muškarca u svom stanu, tvrdi SVE JE BILO SAMOODBRANA

Jasmina J. (35) u sredu uveče je u svom stanu u ulici Jovana Isailovića u Kotežu nožem izbola poznanika Čelika A. (38), nakon što je on optužio da mu je ukrala telefon i kako ona tvrdi, fizički nasrnuo na nju.

Teško povređeni muškarac vozilom Hitne pomoći prevezen je bolnicu sa više ubodnih rana po grudnom košu i nogama.

Kako Jasnima tvrdi Čelik je u dva navrata sinoć dolazio u njen stan, a kada je drugi put vratio počeo je da je tuče, piše "Blic".

- Bila je između devet i pola deset, gledala sam seriju, a on je došao na vrata i biciklom počeo da udara, kao da provaljuje u stan. Rekla sam mu da ide, da ne radi to, da nema prava da me maltretira, a on je ušao unutra. Stavio je na sto dve bočice metadona i uradio se, u prepone se ubo - tvrdi Jasminina koja nakon incidenta nije uhapšena.

foto: Nikola Anđić

- Bilo mu je loše, pala mu je glava, uplašila sam se da ne umre. Dizala sam mu glavu, govorila mu "Čelik, pogledaj me", a on je mumlao da je dobro - kaže Jasmina.

Nakon toga, navodno, ranjenom muškarcu je pozvonio telefon.

- Zvao ga je Zoran da se negde nađu, ja znam od detinjastva tog muškarca što ga je zvao, a on to nije znao - kaže ona i dodaje da je sve bilo u redu dok je Čalik A. kasnije te večeri nije pozvao sa broja muškarca sa kojim se našao:

"Posle me je zvao, pitao me je da li je zaboravio telefon kod mene jer ga nigde nema. Sve sam pretražila, pogledala ispod kreveta, nije ga bilo. Tako sam mu i rekla."

Nedugo zatim, kako tvrdi, Asimovski je opet došao na njena vrata.

foto: Nikola Anđić

- Lupao je, vikao da sam mu ukrala telefon, a ja umesto da se zaključam i ćutim, ja sam mu otvorila - tvrdi i nastavlja:

"Čim sam otvorila narnuo je na mene, počeo je da me udara u glavu. Pesnicama me je udarao po glavi... Još me boli", tvrdi ona.

U jednom trenutku je, kako kaže, oborio na krevet i nastavio da je bije, i ona je tada, kako tvrdi, uzela nož.

- Setila sam se da mu tu stoji nož na polici, dohvatila sam ga i ubola ga u butinu, a isekla sam ga i negde po stomaku. Uradila sam to jer sam se plašila, krupniji je, jači od mene, maltretirao bi me celu noć - priča Jasmina.

Krv je bila svuda po sobi, a Jasmina je tada pozvala Hitnu pomoć.

- Ja sam uzela peškir i držala mu na nozi, krvi je bilo svuda. Uzeo je telefon i zvao je policiju, a ja sam zvala Hitnu pomoć.

Kako kaže, otkad se sve desilo ne može da dođe sebi.

- Krv je bila na sve strane, nisam mogla da je očistim. Uzela sam svoje majice i peškir da time pokupim - priča Jasmina.

Jasmina kaže se Čelik A. sada nalazi u Urgentnom centu, a da je ona bila u policiji i dala izjavu.

- Sad ne znam šta će da bude. Meni još nije dobro od svega što se desilo. Na Sud ćemo pa ću tamo da ispričam sve što je bilo. A za dalje... ja ću mali nož da kupim i da ga nosim sa sobom, ako mu opet padne na pamet da ga napadne ja ću ga opet ubosti - kaže ona.

Podsetimo, do napada je došlo u sredu uveče u naselju Kotež. Kako je MUP saopštio, devojka je osumnjičena da je nožem izbola tridesetosmogodišnjeg muškarca po grudnom košu i nogama.

Mladića je zbrinula Hitna pomoć, i on je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar.

(Kurir.rs/Blic)