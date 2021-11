ORGANIZOVALI UBISTVO SVOG ŠEFA U KIJEVU! Kavčani hteli da se reše Radoja Zvicera: Isplivali STRAVIČNI DETALJI!

Pripadnici slovenačke ćelije „kavačkog klana” debelo su umešani u pokušaj atentata na njihovog šefa Radoja Zvicera u Kijevu.

Podatak da su članovi ove grupe bili angažovani i da prebace jednog državljanina Crne Gore iz Ukrajine na teritoriju Evropske unije nalazi se u optužnici podignutoj protiv članova „slovenačkih kavčana”.

Tvrdnja da su Zviceru o glavi radili „njegovi”, a ne samo pripadnici rivalskog „škaljarskog klana”, temelji se na osnovu presretnute komunikacije između članova slovenačkih „kavčana” Filipa Vrzića i Darka Nevzatovića u kriptovanoj aplikaciji „Skaj”.

– Vrzić je na ovoj mreži imao kodno ime „Drug”, dok je Nevzatović komunicirao sa profi la pod imenom „Kasper”. Vrzić je Nevzatovića 29. maja 2020. pitao da li može da organizuje ilegalni transport zasad nepoznatog državljanina Crne Gore na teritoriju Evropske unije iz Kijeva. „Kasper” je naslutio da transport ovog čoveka ima veze s pokušajem ubistva Radoja Zvicera 26. maja 2020. godine – navodi se, između ostalog, u optužnici na 490 strana.

Scenario po kome su pripadnici klana spremni i da likvidiraju svog šefa nije nepoznat u svetu kriminala. Naprotiv.

Kako tvrdi Božidar Spasić, nekadašnji bivši funkcioner Državne bezbednosti, kod italijanske mafije je to je gotovo uobičajena praksa.

– Prema podacima iz slovenačke optužnice, očigledno je da je Zvicera svako hteo da ubije, jer on je hteo da bude balkanski Pablo Eskobar. Hteo je da bude glavni distributer droge, da odlučuje o životu i smrti pripadnika tog klana, tako da ne isključujem mogućnost da je u jednom momentu došlo do tog takozvanog italijanskog principa, a to je likvidacija šefa – tvrdi Spasić.

Kako kaže ovaj iskusni policijski operativac, ideja iza takvog poteza nije da oni koji su organizovali ubistvo preuzmu komandu.

– Zvicer je postao onaj koji ih ometa i onemogućava njihove poslove. I ono što je bitno, njemu je život postao nemoguć na tlu Balkana i pobegao je u Ukrajinu. Posebno je interesantno što sa te teritorije ne može da upravlja poslovima klana – otkriva Spasić.

