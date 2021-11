BALISTIČARI ŠALJU GORANA DŽONIĆA NA ROBIJU: Ključna veza između ispaljenih metaka, nađenih čaura i pištolja koji je sakrio!

Dokazni postupak u slučaju ubistva tročlane porodice Đokić, za šta je prvoosumnjičeni njihov rođak Goran Džonić, trebalo bi ove sedmice da bude okončan.

Rad forenzičarske ekipe i balističara priveden je kraju, što će istražnim organima dati nove argumente protiv penzionisanog vatrogasca, ili će, što malo ko očekuje, otvoriti nove dileme oko toga ko je ispalio kobne hice u Gorana, Gordanu i njihovu ćerku Lidiju u noći između 26. i 27. septembra u ataru sela Moravac.

Svi dosad prikupljeni dokazi i svedočenja vode samo ka jednom čoveku, ka Džoniću.

- Da bi on bio optužen, neophodno je u istrazi kompletirati i forenzičarski, balistički deo mozaika. Ključna je veza između ispaljenih projektila, nađenih čaura i pištolja koji je Džonić sakrio u dimnjak posle zločina. To su tragovi ravni otiscima prstiju. Na ispaljenom zrnu i čaurama ostaju narezi, ogrebotine koje nastaju dok metak putuje kroz cev pištolja. Ti narezi su jedinstveni i ne mogu da nastanu u drugom pištolju. I udarna igla ostavlja na čauri jedinstven trag. Sve to se mikroskopski utvrđuje, a izvodi se i kontrolno ispaljenje iz predmetnog pištolja - objašnjava dobro obavešteni izvor iz istrage.

On dodaje i da je važna i putanja projektila kroz telo žrtve.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

- To je značajno jer se može ustanoviti, na osnovu ugla ulazne rane, s koje visine i iz kog pravca je ispaljen hitac, da li odozgo na dole, ili odozdo nagore, što uz fizičke karakteristike osumnjičenog, njegovu visinu i približnu rekonstrukciju događaja dovodi do kompletiranja slike neposrednog izvršenja zločina - pojašnjava sagovornik.

Drugi paket dokaza krije se u DNK tragovima. Sudski veštak i balističar s Vojnotehničkog instituta u Beogradu Vladimir Kostić objasnio je da se na osnovu traga na samo jednoj čauri može doći do počinilaca.

- Na toj čauri mogu da postoje DNK tragovi uprkos visokoj temperaturi koja se postiže prilikom ispaljenja. Kada čaura izleti, njena temperatura je ispod 100 stepeni Celzijusa, što malo ljudi zna. Zbog toga jedan počinilac može da se pronađe na osnovu DNK traga na čauri - naveo je Kostić.

Na mestu zločina nađena je najmanje jedna čaura. Od forenzičara se očekuje i da potvrde ili demantuju da je Goran Džonić posle zločina pokušao da ukloni svoje biološke tragove s pištolja koji je sakrio u stanu supruge u Aleksincu.

- Ako su samo njegovi otisci na pištolju, sve je jasno. Ako je oružje temeljno očišćeno, pa tragova nema, opet se postavlja pitanje zašto ga je očistio. Nevin čovek to ne radi - zaključuje sagovornik.

Advokat: Izdato 10 naredbi za veštačenja Džonić je kao glavne počinioce zločina kod Moravca osumnjičio braću Aleksandra i Kostadina Miloševića, pa su i oni u pritvoru nakon tog iskaza, ali njihov advokat Mladen Magdelinić očekuje da će uskoro biti skinuta sva sumnja s njegovih branjenika. - Uskoro se očekuju nalazi balističkih veštačenja, koja se obavljaju i u Nišu i u Beogradu. Koliko mi je poznato, jedan deo je završen, pa se čekaju ostali. Ukupno je izdato oko deset naredbi za razna veštačenja, a među njima su i ključni DNK tragovi. Za nekoliko dana bi trebalo da budu gotovi DNK rezultati s ličnih predmeta Đokića koji su nađeni na licu mesta. Za moje branjenike su najbitnija veštačenja mobilnih telefona i baznih stanica, koja će potvrditi da kobne večeri nisu bili na mestu zločina. Takođe, očekujem da se prihvati i moj predlog da se uzme snimak s naplatne rampe na kojoj je te noći bio jedan od braće - ističe za naš list advokat Miloševića.

Kurir.rs/Republika