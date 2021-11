BAHATI VOZAČ IZAZVAO KARAMBOL NEDALEKO OD KIKINDE: Preticao po magli, pa završio u njivi (FOTO)

Samo spletom srećnih okolnosti u sabraćajnoj nezgodi, nedaleko od Kikinde, u kojoj su učestvovala po dva putnička i teretna vozila, niko nije nastradao.

Karambol je prouzrokovao (71) vozač "hjundaija" austrijskih registarskih oznaka.

Na delu deonice između Kikinde i Bašaida, po gustoj magli, on je započeo preticanje. Na kraju je završio u njivi kraj puta:

foto: S. U.

- Nama je ovaj slučaj prijavljen u 7 sati i 15 minuta. Sabraobraćajnu nezgodu izazvao je vozač "hjundaija" austrijskih registarskih oznaka. On je započeo preticanje, ne uverivši se da je bezbedno.

Pričinjena je veća materijalna šteta, a niko nije povređen. Protiv vozača koji je izazvao saobraćajnu nezgodu biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava - rečeno je Kuriru u kikindskoj policiji.

foto: S.U.

Šta se tokom maglovitog jutra dogodilo na ovoj deonici, saznali smo od Igora Matijevića iz Beograda, vozača kamiona. Dok je čekao da šlep služba odvuče njegov havarisan kamion, opisao je detalje nezgode u kojoj, pukom srećom, niko nije povređen:

- Vraćao sam se za Beograd iz Kikinde. Prethodno sam istovario robu. Vozač "hjundaija" počeo je da obilazi kolonu vozila. Pobegao sam skroz desno, koliko god sam mogao. To je učinio i vozač kipera, makedonskih tablica - potvrdio je Matijević i nastavio:

foto: S. U.

- Sabraćajnu nezgodu je izazvao vozač putničkog vozila "hjundai". To što je on uradio, čista je bahatost. Drugačije ne mogu da kvalifikujem njegov nerazuman postupak. Čim sam izašao iz kabine, otišao sam do njegovog automobila koji je završio kraj puta, u njivi - ispričao je Matijević.

Ostala glava na ramenima

Profesionalni vozač sam već 30 godina. Nisam ranije imao ovakva neprijatna iskustva, mada sam na drumovima viđao razne situacije. Najbitnije od svega jeste da smo svi živi i zdravi preživeii ovo.

Apelujem na sve učesnike u saobraćaju da budu obazrivi jer posledice mogu da budu kobne. Nema potrebe da jurcate, naročito ako ima magle, snega ili kiše - naglasio je Matijević.

(Kurir.rs/S. U.)