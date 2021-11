NASTAVLJAJU SE SVEDOČENJA U ISTRAZI UBISTVA ĐOKIĆA: Oni danas daju iskaze i ispričaće sve što znaju o ubijenoj porodici i Džoniću

Saslušanjem novih svedoka danas će pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu biti nastavljena istraga ubistva Gorana (57), Gordane (56) i Lidije Đokić (26) iz Aleksinca koji su oteti i ubijeni 27. septembra 2021. godine.

Danas će se pred sudom pojaviti članovi porodice Đokić koje je tužilaštvo pozvalo radi davanja iskaza, nezvanična su saznanja Blica. Iako nema zvanične informacije o tome ko će biti saslušan, pretpostavlja se da bi iskaze u tužilaštvu danas mogli da daju Stojanka Đokić, majka ubijenog Gorana, i Verica Đokić, Goranova snaja a ne isključuje se mogućnost da su pozvani još neki članovi porodice Đokić.

Zbog sumnje da je počinio teško ubistvo tročlane porodice, uhapšen je prvo Đokićev brat od tetke Goran Džonić (59) a potom i dvojica njegovih sinova Milan i Stefan Džonić koje je on doveo u sumnju da su umešani u zločin svojim neodgovornim izjavama. U pritvoru su i braća K.M. i A.M. iz Moravca poznata pod nadimkom Jojke, koje je Džonić imenovao kao planere likvidacije, a jednog od njih i kao glavnog egzekutora koji je ubio svo troje Đokića, ali osim njegove izjave ništa ih drugo ne dovodi u vezu sa ubistvom. Za sada, prikupljeni dokazi direkno sa zločinom povezuju jedino Džonića. Njegova odbrana počela je da se ruši kao kula od karata nakon saslušanja 16 svedoka koji su u Višem tužilaštvu u Nišu potvrdili alibije Stefana i Milana, kao i braće K.M. i A.M. iz Moravca ali i opisali Džonićevo ponašanje u danima pre i posle ubistva.

Džonić je, da podsetimo, uhapšen 21. oktobra i optužen za teško ubistvo tročlane porodice Đokić, ali je pritisnut dokazima koje je niška kriminalistička policija prikupila protiv njega temeljnom istragom, pokušao da umanji svoju krivičnu odgovornost tako što je u zločin prvo upleo sinove Stefana, koji je pripadnik Vojske Srbije, i MIlana, koji je vatrogasac.

Mladićima su stavljene lisice na ruke jer je njihov otac, na pitanje, da li su sposobni da počine ovakav zločin, odgovorio “možda i jesu”. U slučaju Stefana stvar je odatno bila zakomplikovana jer je njegov otac u voćnjaku iza njegove kuće, u vreme njegovog odustva, zakopao 43.000 evra a manji deo sakrio u usisivaču u kući. Džonić je onda pokušao novi manevar, pa je krivicu za otmicu i ubistvo Đokića prebacio na braću Jojke, ispričavši kako su ga ucenili i primorali da im pomogne da zaustavi auto Đokića, a jednog od njih i da je direktno likvidirao troje Đokića.

No, svedoci su potvrdili alibije četvoro osumnjičenih. Prvo su petorica Stefanovih kolega posvedočila da je on u noći između 26. i 27. septembra bio na svom random mestu u Kopnenoj zoni bezbednosti kod Medveđe, da nije mogao da napusti bazu neprimećen I da se ponašao normalno.

Onda su alibi starijeg Džonićevog sina Milana, da je kobne noći bio na poslu u vatrogasnoj stanici, potvrdila i petorica vatrogasaca, njegovih kolega. Alibije braće Jojki, potvrdili su njegova majka Milijana Đorđević, supruga jednog i prijateljica drugog brata. Kako su u Višem tužilaštvu ispričali ovi svedoci, oni u noći između 26. i 27. septembra, kada su Goran, Gordana i Lidija ubijeni, nisu mogli biti na mestu zločina, niti imaju neke veze sa istim.

- Svedoci su iskazima dokazali nevinost naših branjenika. To je jedan od niza dokaza koji ukazuju na to da se oni ne mogu povezati sa ovim krivičnim delom koje im se stavlja na teret. Jednostavno imaju svoj alibi, i to je jedan od čvrstih dokaza da su oni nevini i da nisu kritične noći prisutni na mestu zločina - rekao je ranije advokat Andrija Magdelinić.

Majka uhapšene braće je nakon svedočenja u sudu rekla da su njena deca nevina i da nemaju veze sa ubistvom porodice Đokić. Drugi advokat Jojki, u međuvremenu je zatražio snimke sa kamera na auto putu iz Niša i Aleksinca jer je jedan od braće tada bio kolima na toj deonici, dok je drugi bio kod kuće o čemu postoji video snimci sa kućnog nadzora.

Džonićeva odbrana dodatno je upala u ćorsokak jer je na omašio na prepoznavanju osumnjičene braće Jojki I njihovog prijatelja D.P. u Policijskoj stanici Palilula u Nišu. Naime, Džonić je između petorice muškaraca, od kojih su dvojica bila braća K.M. i A.M. prepoznao samo jednog od braće Jojki, ali potpuno pogrešno u odnosu na radnje koje je navodno preduzimao, a koje je opisao u svojoj ranijoj odbrani. Drugog brata koga u ranijoj odbrani imenuje kao čoveka koji je sve organizovao i ubio Đokiće, nije prepoznao rekavši da on nije u prostoriji „milion posto“, iako je stajao pred njim, kao jedan od petorice muškaraca koji su učestvovali u prepoznavanju. Trećeg osumnjičenog D.P. koji je u inostranstvu, a koji je po Džonićevim rečima bio pomagač, on je prepoznavao sa fotografija, ali ga nije prepoznao, što dodatno kompromituje njegovu odbranu.

Iskaze su do sada dali i metalostrugar koji je Džoniću napravio prigušivač za pištolj kojim su ubijeni Đokići, misleći da pravi deo za poljioprivrednu mašinu, kao i mladić koji ga je 26.septembra, nekoliko sati pre nestanka Đokića, dovezao u Moravac iz Tešice gde je verovatno bio pre zločina da sakrije skuter kojim će se vratiti kući. Svedočio je i ribilovac koji je sa njm sutradan bio da peca nedaleko od mesta ubistva.

Svi dosada nađeni tragovi direktno sa zločinom povezuju jedino penzionisanog vatrogasca Džonića, brata od tetke ubijenog Đokića. Njegov DNK je na novcu i vreći, iskopanoj iz voćnjaka njegovog sina koji je tog dana bio odsutan. Pištolj, za kojim je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić, nađen je u kući Džonićeve žene Suzane u Aleksincu gde je bio sakriven u ventilacionom otvoru. Nekoliko časova pre nestanka porodice Đokić, Džonić je snimljen na benzinskoj pumpi u Aleksincu kako toči gorivo u kantu a sigurnosne kamere u Tešici snimile su „pasat“ Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem.

