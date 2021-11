DOŠAO JE PRIPIT, IMALA JE VREMENA DA RAZMISLI, ALI JE UZELA NOŽ OD 15 CM: Spasić otkrio šta je prethodilo ubistvu muža u Surčinu

Sve je više bračnih obračuna koje se završavaju tako što žena zarije nož u suprugovo srce.

Crne udovice, kako su nazvane u medijima, u bračnom životu trpele su maltretiranja dugi niz godina, a posle učinjenog zločina nikada se ne skrivaju, ali pokazuju kajanje.

Jasmina Bajović (42), podsetimo, uhapšena je u nedelju zbog sumnje da je kuhinjskim nožem nasmrt izbola supruga Milorada B. (54) u njihovoj iznajmljenoj kući u Surčinu, nakon što su se posvađali kad je on došao kući pijan. Navodno, Jasmina je nasrnula na muža dok je sedeo na krevetu i zarila mu sečivo direktno u srce, a potom mirno sačekala policiju.

Boža Spasić, bivši pripadnik DB, rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije da je društvo stvorilo određeni fond instrumenata zaštite tako da maltretiranje, batine, pijanstvo i život u teškim uslovima nisu opravdanje za ubistvo.

"Danas je jedan telefonski poziv kod policije dovoljan da se umiri naslinik, ali se pokazalo da posle on dođe i ubije ženu. To je jedna jako komplikovana situacija. Pribegavanje ubistvu iz pištolja je svojstveno ženskom nasilju. Ne koriste samo noževe, sekire, staklo... Na pamet mi pada i baba Coka koja je takođe pucala iz pištolja", kaže Spasić.

Kaže da situacija u ženskom zatvoru u Požarevcu, koji je pun, pokazuje da su žene sa prevara prešle na teže zločine.

"Ova ubistva vi ne možete predvideti, ali može da se razmišlja o njima" , dodao je Spasić.

Gordana Mišev, ekspert za bezbednost, naglašava da u srpskim zatvorima imamo 300 žena, što je 3,6 odsto u odnosu na muškarce.

02:16 U ZATVORIMA 3, 6 ODSTO ZATVORENIH SU ŽENE: 88 odsto njih su tu PRVI PUT

"U Srbiji samo 14 odsto žena leži u zatvoru zbog ubistva. U Americi je to recimo 50 odsto", navela je Mišev i dodala da žene najčešće ubijaju zato što su žrtve nasilja ili su deo nasilnog okruženja u detinjstvu ili kasnije u suživotu sa partnerom.

Svaka kriminalna devijacija prema njenim rečima polazi iz kuće.

"Čak 88 odsto žena u zatvoru je tamo prvi put. Procenat povratnica je mnogo manji", istakla je Mišev.

foto: Kurir TV

Spasić kaže da je posle ljubomore i nasilja sledeći motiv za nasilje žena nad muškarcima je čitava njena nesreća koje je sakupila i fiksirala u partneru.

"On dolazi kući, popio je pet-sedam piva, imala je vremena da razmisli. Što ga nije gađala nečim ili potražila pomoć sina? Otišla je do fioke, uzela nož od 15 cm i rešila da njega probode, to je bilo žestoko i jako teško ubistvo, znate šta znači da ga probode kroz srce. Kao da je dugo razmišljala na koji način sa njim da se obračuna i na kraju joj se tako namestilo", naveo je bivši bezbednjak.

foto: Kurir TV

Spasić je naglasio da se dovodi u pitanje i psihičko stanje žene pre ubistva.

"Žena fiksira muškarca za svu svoju nesreću, i što nema para, i što je nesrećna i misli da je rešila problem time što je ubila", zaključio je Spasić.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

09:47 TRPELA PSIHIČKU TORTURU, PA ZAMALO ZAVRŠILA U PRITVORU