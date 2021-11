IZ ŠKOLE ZA KURIR OBJAŠNJAVAJU KO JE DEČAK KOJI JE DIGAO RUKU NA SEBE KOD LOZNICE: Bio je kod pedagoga, ali nije kažnjen!

Dečak (13) iz sela u okolini Loznice, obesio se u četvrtak popodne na tavanu porodične kući, a iz škole koju je pohađao mališan, za Kurir kažu da on tog dana nije dobio nikakvu kaznu.

Naime, žitelji ovog sela navode da je mališan digao ruku na sebe zbog problema u školi i da je navodno kaženjen jer je nacrtao pogdran crtež u školi. Nakon što je došao kući iz škole obesio se na tavanu. U školi koju je dečak pohađao kažu da je bio dobro dete i učenik, te da se nije ni mogla naslutiti tragedija i negiraju da je dečak ukoren.

- Nije nikada pravio probleme, juče je imao mali nestašluk, nešto je nacrtao pa je sa njim razgovarao pedagog, čisto preventivno da to više ne radi. Bio je to običan sitan dečji nestašluk, nije uopšte bilo reči ni o kakvim kaznama, ili nešto slično. Niko nije mogao pretpostaviti da će da se desi nešto ovako strašno. Ko zna zašto je to učinio, bio je dobro dete, svi smo u šoku - kažu za Kurir u školi.

Podsetimo, tragedija se dogodila oko 15 časova kada se dečak vratio iz škole. - On je bio u kući sa majkom, a kada ga je ona poslala na tavan po stvari, odlučio je da tamo presudi sebi. Motiv još uvek nije poznat, a pominje se da je u školi nacrtao neki pogrdan crtež. Da li se on uplašio da će biti kažnjen, pa uradio ovo, niko ne zna - priča izvor iz istrage.

