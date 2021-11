POLICAJCA IZBO 11 PUTA U NOVOM SADU: Dimitrije tvrdi da je mislio da hoće da ga kidnapuju, a onda je suočen sa žrtvom

U Višem sudu u Novom Sadu u petak je počelo suđenje Dimitriju Stankoviću (44), optuženom da je sa 11 uboda nožem po nogama i rukama, pokušao teško ubistvo Uroša Nikića (34), inspektora novosadske policije. Pored toga, on odgovara i za nedozvoljeno oružje, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i krađu.

Iznoseći svoju odbranu pred većem, kojim predsedava sudija Ivana Josifović, Stanković je priznao da je u Ulici Save Đisalova u Novom Sadu, nožem "skakavcem" izbo muškarca, tvrdeći da nije znao da je policijski inspektor, jer se ovaj, kako je tvrdio, nije legitimisao, kada ga je sa još jednim kolegom zaustavio.

- Prethodno su me pratila dvojica nepoznatih, i mislio sam da neko hoće da me kidnapuje, jer mi se to i ranije dešavalo - ispričao je Stanković, dodajući da su u prometnoj ulici iz kola izašla dvojica i nešto su vikali.

foto: MUP Srbije

- Uhvatili su me i prislonili na auto i pretresali. Slagao sam da se zovem Lazar Sekulić. Nisam znao zašto su me zaustavili, nisam imao nikakva krivična dela. Ozbiljno sam počeo da sumnjam da su policajci.

Po onome što je Stanković ispričao, u jednom momentu je uzeo nož koji je bio na krovu kola, ispružio ga prema inspektoru i rekao da mu da torbicu u kojoj je bio pištolj. Između njih je došlo do rvanja, obojica su pali na asfalt, i tada je Stanković nekoliko puta izbo Nikića. Iako povređen, inspektor ga je držao za lakat, kako bi ga sprečio da ga ubode u glavu i grudni koš.

Bežeći odatle sa policajčevom torbicom, u kojoj je bilo i njegovo službeno oružje, Stanković je u Karađorđevoj ispalio tri hica u vazduh, a zatim je u toj ulici seo u policijsko civilno vozilo i krenuo da beži. U Partizanskoj ulici je upao u saobraćajnu gužvu, izašao je iz vozila i otišao do kuće majke, oko 200 metara odatle u Ulici Đorđa Zličića, gde je presvukao krvavu odeću, popio dva lorazepama, i iz inspektorove torbice uzeo novac. Nameravao je da pobegne, ali ga je policija uhapsila.

Inspektor Nikić, koji je u tom trenutku bio sa kolegom Slobodanom Drmancem, u svom svedočenju, međutim, tvrdio je da su se legitimisali i rekli da su policajci, a on je pokazao i službenu legitimicaiju.

- Bio je vidno uznemiren, drhtale su mu noge, i glas mu je podrhtavao - rekao je u svom svedočenju Nikić, koji posle svega ima ozbiljnih zdravstvenih problema, jer mu je bila zasečena i aorta, i imao je dve operacije.

- Dok sam bio pored njega, krenuo je nožem na mene i počeo da ubada. Hteo je da ubode u glavu.

Suđenje se nastavlja 26. novembra.

foto: Kurir

SKAKAO PO INSPEKTORU

Prilikom suočenja, stojeći jedan naspram drugog, gledajući se u oči, Stanković je i dalje tvrdio da se inspektor nije legitimisao. Nikić je na to odgovorio: "Kako se nisam legitimisao, jesmo li ti sto puta rekli, stani policija. Što bi ti uopšte stao da ti mi to nismo rekli?"

- Vikali ste: "Stani, stani", i zato sam stao. Dobro, povredio sam te, a što lažeš da ste se legitimisali? Uplašio sam se za svoj život - uzvratio mu je Stanković.

- Napao si me i izubadao, kao uplašio si se za svoj život, pa si me zato 12 puta izbo. Pa ako si se uplašio za život, zašto nisi stao posle svih tih uboda, već si skakao po meni.

(Kurir.rs/Novosti)