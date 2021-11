ŽENA SA 4,4 PROMILA ALKOHOLA NASMRT PRETUKLA BOKSERA? Jelisaveta oprostila dečku što je izdao: Ipak mi je donosio jagode sa šlagom

Pijana žena od 50 kilograma nasmrt prebila boksera teškaša. On je podlegao povredama, a ona je za ubistvo odležala pet godina u zatvoru.

Jelisaveta Nedeljkov je imala 4, 47 promila alkohola u krvi.

- Sve se to desilo u mom stanu u Novom Sadu, tu smo bili moj dečko i moj prijatelj, bivši bokser i ja. Prethodno veče mi je ukrao telefon, a tog dana sam ga molila da mi isti vrati. U jednom trenutku je nasrnuo pesnicama na mene. Odmah dolazi policija i odvodi nas u stanicu i tamo meni i drugookrivljenom rade alko test. Merili su mi nekoliko puta. I veštak je izveštačio da sam imala 4,47 promila alkohola u krvi. Moj dečko je bio trezan, a za povređenog ne znam tačno, ali je i on popio - priseća se Jelisaveta i dodaje:

- Povređeni je od teških povreda imao prelome ruke i noge. Nije bilo unutrašnjeg krvarenja, CT je bio u redu, noramlano je komunicirao sa lekarima, nije gubio svest. Ja sam imala teške povrede glave, nisam videla na jedno oko i poslali su me kući uz obavezno mirovanje. Posle četiri dana on umire, a mene i mog dečka hapse posle 10 dana. Te dane sam provela u kući, pijući. Izjave se pola sećam, a pola ne. Odatle su me odveli na trežnjenje u zatvorsku bolnicu - ispričala je ona za TV Pink.

Jelisaveta kaže da je teško da je sa takvim procentom alkohola mogla i da stoji ne da uradi nešto drugo.

- Veštak to tretira kao srednji stepen pijanstva kod mene, a sposobnost da shvatim značaj dela smanjenu, ali ne u značajnoj meri. Drugi kaže da je ta akoholemija inkompatibilna sa životom - dodaje ona.

Prema drugom veštačenju, utvrđeno je da sam imala 2,9 promila alkohola u krvi, ali je moja uračunljivost bitno smanjena.

- Dečko me u policijskoj izjavi naveo da mu je zadao dva udarca, ali sam ja nastavila da udaram prijatelja. Priznao je da je izbrisao i sakrio šipku, svoju krvavu jaknu, nameštao mesto zločina...on je osuđen na četiri godine zatvora - kaže Jelisaveta.

Ona je nevoljno dodala da je dečko izdao, napomenuvši da to nije bila prava veza, već kombinacija.

Jelisaveta kaže da mu je oprostila.

- Ipak mi je u decembru donosio jagode sa šlagom - dodala je ona.

(Kurir.rs/Pink)