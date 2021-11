NAJTEŽA JE NOĆ, STEFANOVA SLIKA MI JE STALNO PRED OČIMA: Deda dečaka koji je poginuo na Karaburmi OČAJAN! Sutra nastavak suđenja

Nastavak suđenja Lazaru Galiću, koji je optužen da je 17. jula na Karaburmi u Beogradu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je na pešačkom prelazu poginuo Stefan Balić (10), biće održano u ponedeljak u Prvom osnovnom sudu, a trebalo bi da budu ispitana dva svedoka.

- Znam da će da svedoči devojka koja je prva dala izjavu, za drugu osobu ne znam. Ide samo otac Mihajlo, a ne smem, ne znam kako ću da reagujem kada vidim Galića - rekao je Boban, deka tragično preminulog Stefana i dodao: "Ne znam ni kako će Mihajlo da izdrži..."

Galić je na početku suđenja, koje je održano 2. novembra, izjavio saučešće porodici, a svoju odbranu bazirao je pozivajući se na lične tragedije.

- Velika je tragedija, bol s kojim treba da živim, ne znam kako ću. Ja sam otac dva dečaka od 14 i šest godina. Želim da izjavim saučešće porodici, mada znam da im to sada ništa ne znači, uništen im je život. Uništio sam i njihove živote i živote moje porodice. To je jad koji me grize, da bar mogu da vratim vreme. Brat mi je pooginuo ispred kuće, na moje oči, kada je imao devet godina, a ja 12. Otac mi je nastradao 2005. godine na moru kada je uleteo u vodu pokušavajući da spase devojku koja se davila - ispričao je tada Galić pred sudom.

Deka poginulog Stefana kaže da bi bilo bolje da je Galić "spustio glavu" i ćutao i da su ovakve njegove izjave razlog više zbog kog on sutra neće ići u sud.

- Ma svašta je pričao prošli put, bolje bi mu bilo da samo spusti glavu dole i ćuti. Vadio se na porodične tragedije, a ja ne vidim kakve to veze ima sa mojim Stefanom... Pričao je da nije kriv, pa da nije video od parkiranih kola... Ne znam ni ja više. Priča nebuloze, ali ima pravo na to - kaže deka poginulog Stefana.

foto: Printscreen/Prva TV, Privatna Arhiva

Navodi da se zahvaljuje devojci koja je svedok i koja je ispričala kako se sve dogodilo.

- Ona je bila autobuskoj stanici, sve je videla. Rekla je da je Mihajlo bio na nasred pešačkog prelaza sa decom... Hvala joj. Nije morala da se odazove - kaže Boban koji je u trenutku razgovora sa nama bio u parku sa unukom Lukom.

- Sa Lukom se igram stalno. To me jedino drži u životu. Noć je problem. Stavio sam Stefanovu sliku u sobu, tu mi je da gledam u nju... Stalno mi je pred očima, više kreveta. Ne mogu da zaspim iako pijem puno lekova za spavanje. Snaja Nataša se nekako drži, a Mihajlo... ne znam. On više nije za teren, on je lekar u Hitnoj pomoći i on više ne može to da radi. Ne znam kako će on sve ovo da izdrži - rekao nam je deka Boban.

Da podsetimo, nesreća se dogodila u ulici Marijane Gregoran, a mali Stefan je preminuo u bolnici posle nekoliko dana. Galić je uhapšen pa posle saslušanja pušten da se brani sa slobode. Nakon burne reakcije javnosti, Galiću, inače već osuđivanom za saobraćajke prekršaje, određen je pritvor.

Galić je dosije počeo da puni 2007. godine kada je osuđen na 10 meseci, uslovno na tri godine, zbog neplaćanja izdržavanja za lice koje je bio dužan da izdržava.

Dalje se u njegovom dosijeu ređaju presude: 11 meseci zatvora, uslovno četiri godine, zatim devet meseci zatvora, a potom još osam. Opet ga srećemo 2014. godine, kada je zbog nasilničkog ponašanja osuđen na godinu robije, uslovno na pet godina. Sledi šest meseci zatvora zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, pa dogodine novčana kazna od 60.000 dinara, a dve godine kasnije, ovaj put u Subotici, dva meseca kućnog zatvora sa nanogicom. Za sve to vreme, još šest puta je prekršajno kažnjavan.

Kurir.rs/Blic