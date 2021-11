MAJKA NAPADNUTOG MEDICINSKOG TEHNIČARA IZ LESKOVCA: Čekali smo ga da dođe s posla, zvao je oca i rekao da je IZBODEN

Dvojicu šesnaestogodišnjaka iz Leskovca policija sumnjiči da su fizički napala medicinskog tehničara Lazara Perišića (23) iz ovog grada, a jedan od njih se tereti da ga je ubo nožem u stomak i naneo mu teške telesne povrede.

Osumnjičeni je, brzom akcijom leskovačke policije, uhapšen, a protiv njegovog vršnjaka policija će podneti krivičnu prijavu zbog sumnje da je učinio krivično delo učestvovanje u tuči. Povređeni je zbrinut u leskovačkoj Opštoj bolnici i nije životno ugrožen, pišu "Novosti".

foto: Privatna Arhiva

Do napada je došlo u nedelju, nešto posle 22 sata, u Svetoilijskoj ulici, u centru Leskovca. Prema navodima iz saopštenja policije, Lazar je zadobio teške telesne povrede nakon što su se napadači na ulici verbalno sukobili sa njim. Jedan ga je pesnicom udario u glavu, a drugi potom ubo nožem.

Uspešno operisan

- Povređeni je van životne opasnosti. Operisan je i u stabilnom je stanju. Zadobio je ubodnu ranu iznad preponske kosti, u predelu bešike, ali srećom ona nije zahvaćena. Naši lekari su brzo reagovali. Odmah po prijemu je poslat u operacionu salu. Ne očekujemo komplikacije posle uspešne intervencije naših hirurga - kazao je dr Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačke Opšte bolnice.

U ovdašnjem Domu zdravlja, gde je povređeni zaposlen, kažu da je Hitna pomoć intervenisala brzo i da je mladića transportovala u Urgentni centar.

- Radio je drugu smenu u našoj Kovid ambulanti i posle posla krenuo je ka svojoj kući. Hitna pomoć je brzo bila na licu mesta. On je tamponiran i odmah prevezen u bolnicu - rekao je dr Časlav Nedeljković, zamenik direktora ove zdravstvene ustanove.

Majka ga čekala da dođe sa posla

Lazarova majka Milijana je izjavila da je sina čekala da dođe sa posla, ali da je on zvao telefonom i rekao ocu da je izboden.

- Moje dete nikada nije imalo nikakav konflikt ni sa kim. To će vam reći svako, koga god da pitate. Dok se vraćao kući oni su mu naišli u susret i eto to se desilo. Utrčao je kod druga, sa kim je išao u osnovnu školu, koji tu stanuje i oni su pozvali Hitnu pomoć. Šta se tačno desilo ne znam. On njih ne poznaje - kazala je Milijana Perišić koja je zahvalila lekarima što su brzo intervenisali i pomogli njenom detetu.

Nepoznat motiv za napad

Za sada nije poznat razlog zašto su dvojica maloletnika napala i teško povredila mladića, a motiv će otkriti istraga koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama, uprkos spekulacijama, napad nije ni na koji način povezan sa poslom koji je povređeni radio.

On je zaposlen u jednoj od gradskih ambulanti za zdravstvenu zaštitu odraslih, a trenutno je bio u smeni zdravstvenih radnika koji su raspoređeni na rad u ambulanti gde se zbrinjavaju pacijenti sa simptomima kovid infekcije.

(Kurir.rs/Novosti)