UHAPŠENI ČELNIK OPŠTINE, GRAĐEVINSKI INSPEKTOR, INVESTITORI... Njih 13 osumnjičeni za izgradnju ilegalnih objekata na Paliluli

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 13 osoba zbog sumnje da su malverzacijama omogućili izgradnju ilegalnih objekata na teritoriji opštine Palilula.

Uhapšeni su V. Ć. (69), odgovorno lice GO Palilula, koji se tereti za krivično delo trgovina uticajem, kao i građevinski inspektori M. L. (59), osumnjičen za krivična dela trgovina uticajem u pomaganju i zloupotreba službenog položaja, Đ.R. (62), G. P. (52), B. C. (52) i Z. P. (52), osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja.

Takođe, uhapšeni su i investitori S. H. (40), S. S. (51), M. B. (70), T. D. (48), A. V. (62), V. Ž. (49) i Ž. L. (42), koji se terete za trgovinu uticajem.

Krivičnom prijavom biće obuhvaćena i dva bivša odgovorna lica GO Palilula, koja su odranije u pritvoru, dok se za jednim investitorom intenzivno traga. Odgovorna lica GO Palilula terete se da su, od jula 2016. do novembra 2018. godine, uzimala novac od investitora kako bi uticala na inspekcijske organe i na taj način im omogućili da nelegalno izgrade objekte na teritoriji te opštine. Osumnjičeni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

