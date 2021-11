U MAGACINU KOJI JE EKSPLODIRAO BILO 500 RAKETA! Spasioci termo dronom TRAŽE POGINULE I POVREĐENE! FOTO

Komandant beogradskih vatrogasaca Miloš Majstorović kaže da je po dolasku zatečena situacija da je došlo do eksplozije u magacinu raketnog goriva površine 240 metara kvadratnih.

"U ovom trenutku vatrogasci spasioci stabilizovali su situaciju i obavljaju pretragu terena i koriste dron sa termovizijom kako bi se locirali eventualno stradali i povređeni“, rekao je Majstorović. On je potvrdio da je dvoje poginulo, a ekipe su uspele da spasu četvoro ljudi. "U ovom trenutku 4 vatrogasna vozila dežuraju sa 16 vatrogasaca i vrše pretragu terena", rekao je on. Kako je dodao, ne zna se uzrok požara, a on će se znati nakon završetka akcije spasavanja.

00:06 Trenutak eksplozije u fabrici raketnog goriva