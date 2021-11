UBIO MI JE DETE I DOBIO 3 GODINE ZATVORA! Otac poginulog dečaka za Kurir: Ovo je ubistvo, vozač ZASLUŽUJE BAR 10 GODINA ZATVORA!

Jeziva saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo Pavle Stanković, dogodila se 22. juna prošle godine na pešačkom prelazu na Petlovom brdu u Beogradu, kad je Aleksandar M, obilazeći autobus, koji je stao da mladića na pešačkom prelazu pusti, naleteo iz druge trake i udario ga.

Pavle je usled zadobijenih povreda preminuo na mestu nesreće.

- Jedan slogan agencije za bezbednost saobraćaja kaže "Ne pretrčavaj život". Pavle ga nije pretrčavao, pre nego što je stupio na pešački pogledao je i levo i desno i onda ga je iz suprotnog smera pokosio vozač kombija i usmrtio na licu mesta. Pavle je poštovao sva pravila - ispričao je otac poginulog mladića, Saša Stanković.

Vozač koji je bio u alkoholisanom stanju dobio je tri godine zatvora.

- Ubio je čoveka, ubio je dete, moje dete je ubio i to je sramno mala kazna. 10 godina za ovakvo delo je minimum, ovo je ubistvo. Tragedija će mi ostati do kraja života. Ako je seo u alkoholisanom stanju to je je kao da je uzeo pušku - rekao je Saša.

Sašina borba se nije na ovome završila, tek je započeta. Na mestu gde se tragedija dogodila, postavljeno je pešačko ostrvo sa ciljem da se sačuvaju životi.

- Da se slične stvari ne bi događale, ja sam smogao snage i pokrenuo inicijativu za ovo. Biće postavljeni i solarni merači brzine - rekao je Saša i dodao da se nada da će to pomoći ljudima.

